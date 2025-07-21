Удон как из ресторана, но дома: курица, терияки и восточный кайф

Лапша удон с курицей и овощами в соусе терияки — один из самых популярных рецептов японской кухни. Благодаря простым ингредиентам и минимальным усилиям у вас получится блюдо, которое не уступает ресторанному. Всего 25 минут — и вы наслаждаетесь насыщенным вкусом с азиатскими нотками прямо у себя дома.
Ингредиенты на 4 порции
- Куриная грудка — 400 г
- Лапша удон — 200 г
- Сладкий перец — 120 г
- Морковь — 70 г
- Репчатый лук — 70 г
- Чеснок — 10 г
- Имбирь (корень) — 20 г
- Красный чили — по вкусу
- Зеленый лук — 15 г
- Соус терияки — 120 г
- Соевый соус — 50 г
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Вода — 100 мл
- Соль, черный перец — по вкусу
- Кунжут — 1 ч. л.
Пошаговый рецепт
- Нарежьте куриную грудку полосками, посолите и поперчите.
- Имбирь очистите и мелко нарежьте.
- Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте имбирь 1–2 минуты.
- Добавьте курицу и жарьте 5 минут, до румяной корочки.
- Мелко нарежьте лук, добавьте его к курице и обжаривайте еще 2 минуты.
- Морковь нарежьте тонкой соломкой, положите к курице и жарьте еще пару минут.
- Отварите лапшу удон в подсоленной воде, как указано на упаковке.
- Перец нарежьте полосками, чеснок — мелко, чили — кольцами. Добавьте все в сковороду, перемешайте.
- Влейте соевый соус, терияки и 100 мл воды. Посолите, поперчите, тушите 1–2 минуты.
- Готовую лапшу промойте холодной водой и переложите к курице с овощами. Перемешайте и готовьте еще 1–2 минуты под крышкой.
- Перед подачей посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом.
Это блюдо отлично подойдет для ужина в будний день или для того, чтобы удивить гостей. Простой способ почувствовать атмосферу японского ресторана, не выходя из дома. Если хотите, подскажу, как варьировать овощи и специи для новых вкусовых акцентов, — напишите!
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