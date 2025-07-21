Удон как из ресторана, но дома: курица, терияки и восточный кайф

Лапша удон с курицей и овощами в соусе терияки — один из самых популярных рецептов японской кухни. Благодаря простым ингредиентам и минимальным усилиям у вас получится блюдо, которое не уступает ресторанному. Всего 25 минут — и вы наслаждаетесь насыщенным вкусом с азиатскими нотками прямо у себя дома.

Ингредиенты на 4 порции

Куриная грудка — 400 г

Лапша удон — 200 г

Сладкий перец — 120 г

Морковь — 70 г

Репчатый лук — 70 г

Чеснок — 10 г

Имбирь (корень) — 20 г

Красный чили — по вкусу

Зеленый лук — 15 г

Соус терияки — 120 г

Соевый соус — 50 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Вода — 100 мл

Соль, черный перец — по вкусу

Кунжут — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт

Нарежьте куриную грудку полосками, посолите и поперчите. Имбирь очистите и мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте имбирь 1–2 минуты. Добавьте курицу и жарьте 5 минут, до румяной корочки. Мелко нарежьте лук, добавьте его к курице и обжаривайте еще 2 минуты. Морковь нарежьте тонкой соломкой, положите к курице и жарьте еще пару минут. Отварите лапшу удон в подсоленной воде, как указано на упаковке. Перец нарежьте полосками, чеснок — мелко, чили — кольцами. Добавьте все в сковороду, перемешайте. Влейте соевый соус, терияки и 100 мл воды. Посолите, поперчите, тушите 1–2 минуты. Готовую лапшу промойте холодной водой и переложите к курице с овощами. Перемешайте и готовьте еще 1–2 минуты под крышкой. Перед подачей посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом.

Это блюдо отлично подойдет для ужина в будний день или для того, чтобы удивить гостей. Простой способ почувствовать атмосферу японского ресторана, не выходя из дома. Если хотите, подскажу, как варьировать овощи и специи для новых вкусовых акцентов, — напишите!

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