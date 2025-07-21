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21 июля 2025 в 13:00

Удон как из ресторана, но дома: курица, терияки и восточный кайф

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лапша удон с курицей и овощами в соусе терияки — один из самых популярных рецептов японской кухни. Благодаря простым ингредиентам и минимальным усилиям у вас получится блюдо, которое не уступает ресторанному. Всего 25 минут — и вы наслаждаетесь насыщенным вкусом с азиатскими нотками прямо у себя дома.

Ингредиенты на 4 порции

  • Куриная грудка — 400 г
  • Лапша удон — 200 г
  • Сладкий перец — 120 г
  • Морковь — 70 г
  • Репчатый лук — 70 г
  • Чеснок — 10 г
  • Имбирь (корень) — 20 г
  • Красный чили — по вкусу
  • Зеленый лук — 15 г
  • Соус терияки — 120 г
  • Соевый соус — 50 г
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Вода — 100 мл
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Кунжут — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт

  1. Нарежьте куриную грудку полосками, посолите и поперчите.
  2. Имбирь очистите и мелко нарежьте.
  3. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте имбирь 1–2 минуты.
  4. Добавьте курицу и жарьте 5 минут, до румяной корочки.
  5. Мелко нарежьте лук, добавьте его к курице и обжаривайте еще 2 минуты.
  6. Морковь нарежьте тонкой соломкой, положите к курице и жарьте еще пару минут.
  7. Отварите лапшу удон в подсоленной воде, как указано на упаковке.
  8. Перец нарежьте полосками, чеснок — мелко, чили — кольцами. Добавьте все в сковороду, перемешайте.
  9. Влейте соевый соус, терияки и 100 мл воды. Посолите, поперчите, тушите 1–2 минуты.
  10. Готовую лапшу промойте холодной водой и переложите к курице с овощами. Перемешайте и готовьте еще 1–2 минуты под крышкой.
  11. Перед подачей посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом.

Это блюдо отлично подойдет для ужина в будний день или для того, чтобы удивить гостей. Простой способ почувствовать атмосферу японского ресторана, не выходя из дома. Если хотите, подскажу, как варьировать овощи и специи для новых вкусовых акцентов, — напишите!

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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