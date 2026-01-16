Удивите гостей: торт «Сюрприз» с печенью и черносливом — сладко, пикантно, бесподобно

Удивите гостей: торт «Сюрприз» с печенью и черносливом — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или особенного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: нежные печёночные коржи в тандеме со сладковатым, мягким черносливом и пикантным чесночным кремом. Это беспроигрышное сочетание, где глубина вкуса печени идеально оттеняется лёгкой фруктовой сладостью, создавая по-настоящему изысканную и сытную закуску.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей печени, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 1 луковица, 150 г чернослива без косточек, 300 г сметаны, 3 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Печень с луком и яйцами измельчите в блендере, добавьте муку, соль и перец. Обжарьте тонкие коржи-блинчики на сковороде с двух сторон. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем мелко нарежьте. Для крема смешайте сметану с измельчённым чесноком. Смажьте каждый остывший корж кремом, посыпьте черносливом и соберите торт. Дайте ему пропитаться в холодильнике 2-3 часа. Перед подачей украсьте зеленью или грецкими орехами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.