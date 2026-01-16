Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 13:25

Удивите гостей: торт «Сюрприз» с печенью и черносливом — сладко, пикантно, бесподобно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Удивите гостей: торт «Сюрприз» с печенью и черносливом — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или особенного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: нежные печёночные коржи в тандеме со сладковатым, мягким черносливом и пикантным чесночным кремом. Это беспроигрышное сочетание, где глубина вкуса печени идеально оттеняется лёгкой фруктовой сладостью, создавая по-настоящему изысканную и сытную закуску.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей печени, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 1 луковица, 150 г чернослива без косточек, 300 г сметаны, 3 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Печень с луком и яйцами измельчите в блендере, добавьте муку, соль и перец. Обжарьте тонкие коржи-блинчики на сковороде с двух сторон. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем мелко нарежьте. Для крема смешайте сметану с измельчённым чесноком. Смажьте каждый остывший корж кремом, посыпьте черносливом и соберите торт. Дайте ему пропитаться в холодильнике 2-3 часа. Перед подачей украсьте зеленью или грецкими орехами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Общество
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Хрустящий торт-безе: взрыв вкуса без муки — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Хрустящий торт-безе: взрыв вкуса без муки — пошаговый рецепт
Беру 2 картошки и горстку муки — жарю ажурные сеточки. Хрустящие, с дырочками — идеальны с чесночным соусом
Общество
Беру 2 картошки и горстку муки — жарю ажурные сеточки. Хрустящие, с дырочками — идеальны с чесночным соусом
Никаких больше магазинных паштетов. На праздник делаю торт «Королевский» с печенью — шикарно, сытно, все в восторге
Общество
Никаких больше магазинных паштетов. На праздник делаю торт «Королевский» с печенью — шикарно, сытно, все в восторге
Ужин для тех, кто не любит мыть гору посуды: булгур с печенью в одной сковороде — идеально для будней
Общество
Ужин для тех, кто не любит мыть гору посуды: булгур с печенью в одной сковороде — идеально для будней
рецепты
кулинария
печень
чернослив
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена уговаривала сдаться ВСУ: как украинка нажилась на бойце СВО
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Востоковед объяснил, зачем США была нужна операция «Буря в пустыне»
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.