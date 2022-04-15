Удалёнка — 2022: как и кем можно работать дистанционно

Последние годы внесли множество корректив в жизни и судьбы россиян. Эпидемия коронавируса, уход зарубежных корпораций из России с последующими сокращениями сотрудников, боязнь нахождения в стране и вынужденный переезд. Все эти и многие другие факторы влияют на постоянный заработок человека. Возникает резонный вопрос: как же его обеспечить в столь трудное и неопределённое время? Одно из наиболее эффективных решений: поиск и/или переход на удалённую работу. Более того, она будет удобна и тем, на кого не влияют актуальные события. Сегодня удалённый вид занятости охватывает множество специальностей и их число постоянно растёт. Зачастую он удобен не только соискателю, но и работодателю, поскольку ему не нужно выделять отдельное рабочее место под сотрудника. В этом тексте мы расскажем о всех тонкостях дистанционной работы и попытаемся понять, насколько она целесообразна.

Какой бывает удалённая работа

Главный принцип удалённой работы заключается в том, что сотруднику не нужно находиться на территории работодателя. Однако в каждой компании правила могут отличаться. Например, не на каждой удалёнке вы будете иметь возможность находиться дома, и вам так или иначе всё же придётся передвигаться по местности. Отличаться удалённая работа может по нескольким критериям:

По занятости

а) полная удалённая работа

В таком случае вам не нужно постоянно ездить на работу и постоянно трудитесь дистанционно.

б) частично удалённая работа

В последнее время часто применимая практика, при которой вы работаете на территории компании, но часть времени вам даётся на дистанцированный труд.

в) фриланс

При данном виде занятости вы не зависите от местоположения работодателя, поскольку вы можете выполнять отдельные проекты у разных нанимающих сторон.

По оформлению

а) трудовой договор

Вы официально числитесь в штате компании и имеете те же права, что и сотрудники, которые работают очно.

Удалёнка pexels.com

б) договор ГПХ

При данном оформлении вы числитесь не как сотрудник, а как исполнитель, а ваш непосредственный работодатель не начальник, а заказчик. Как правило, используется при проектной деятельности, и оплата вам поступает сдельная.

в) самозанятость/ИП

Альтернатива договору гражданско-правового характера. Зачастую работодатели требуют подобные типы оформления сотрудников с целью не нести перед ним никаких обязательств. Налоги платит сам самозанятый или индивидуальный предприниматель.

По местоположению

а) не имеет значения

Самый распространённый характер удалённой работы, при котором вы можете трудиться с любой точки планеты, или с определённой, заранее оговоренной.

б) разъездной характер

При таком раскладе вы не обязаны находиться на территории нанимателя, но вам придётся передвигаться по местности. Пример — мониторинг цен в магазинах и отправка отчёта заказчику.

в) совмещённый

Вы можете работать из любого места, но периодически придётся выезжать на конкретные места.

Кем можно работать удалённо

Удалённую работу может найти как состоявшийся специалист, так и новичок без опыта и стажа. В большинстве случаев удалёнщики занимаются умственным трудом, не требующим специального оборудования (кроме компьютера с интернетом) или определённого типа помещения. Вот примеры отраслей и специальностей:

Сфера информационных технологий (IT). Наиболее перспективная и развивающаяся отрасль труда. Охватывает около трети рынка удалённых вакансий. Тем не менее, важно иметь готовый багаж знаний в конкретной области. Основные специальности: разработчик, программист, оптимизатор, тестировщик, аналитик, системный администратор. Реклама (PR) и маркетинг. В данной отрасли, как правило, требуется минимальный опыт и знания от сотрудника. В этот перечень попадают такие должности, как: копирайтер, SEO-редактор, маркетолог, креативный менеджер, менеджер соцсетей. Как можно работать удалённо Сергей Булкин/NEWS.ru Сфера продаж и услуг. В этой отрасли также не требуется большой опыт работы. Основные профессии: оператор call-центра, онлайн-консультант, менеджер по продажам и закупкам. Образовательная сфера. Перспективное направление в связи с возросшим в России спросом на различные образовательные курсы. Трудиться можно учителем, репетитором, ведущим онлайн-курсов, переводчиком. Финансы и юриспруденция. В этих сферах важно наличие профильного образования. Основные должности: бухгалтер, бизнес-аналитик, юрист, адвокат, нотариус. Литература, издательское дело, журналистика. При устройстве на работу такого характера, как правило, требуется наличие опубликованных ранее работ. Эта сфера представлена такими профессиями, как: писатель, издатель, новостной редактор, колумнист, аналитик. Визуальные искусства. При поиске удалённой работы такого типа важно иметь при себе портфолио с наработками. Примеры вакансий: дизайнер, иллюстратор, художник, 3D-визуализатор, аниматор, верстальщик.

Как найти удалённую работу

Существует множество способов найти удалённую работу. Процесс этот по сути ничем не отличается от поиска обычной работы. Вот несколько примеров:

Сайты по поиску работы. Здесь всё предельно понятно — вы заходите на любой сайт по подбору персонала и в разделе «График работы» указываете удалённую работу. Так вы сможете изучить полный перечень вакансий и найти подходящую. Также можно изучить и другие предложения, в которых не сказано про удалёнку. Если из них вы нашли работу мечты, то можете напрямую задать вопрос нанимателю о возможности работать дистанционно. В большинстве случаев на таких сайтах требуется создание резюме, но некоторые компании размещают вакансии без обязательной отправки его, с открытой контактной информацией.

Основные — HeadHunter, Superjob, Rabota.ru. кем можно работать Сергей Булкин/NEWS.ru Доски объявлений. Работают по схожему принципу с основными сайтами по поиску вакансий. Из отличий — необязательно создавать резюме, контакты работодателей отображаются сразу, чаще всего даже без регистрации. Из минусов — отсутствие должной модерации, из-за чего велика вероятность попасть на мошенников.

Основные — Авито, Юла, Из рук в руки. Специализированные группы в соцсетях и мессенджерах. Работают по принципу досок объявлений. Можно найти отдельное сообщество по характеру работы и по её местоположению. Данный способ избавляет соискателя от необходимости регистрироваться на сторонних ресурсах. Сами сообщества и вакансии можно найти в поисковой строке социальной сети. Основные соцсети — Telegram, ВКонтакте, Одноклассники. Фриланс-сервисы. По сути являются биржами заданий разового характера. Заказчики выкладывают их на сайт, а исполнители отправляют запрос на выполнение. Важной особенностью таких порталов является рейтинговая система сотрудников. Чем больше заданий ты выполнил — тем выше вероятность, что тебя допустят к выполнению работы.

Основные: Fl.ru, Freelance.ru, Workzilla. Газеты объявлений. До распространения интернета являлись основными площадками для продвижения вакансий. Тем не менее, они выпускаются и сейчас. Как правило, раздаются в людных местах или продаются в специализированных киосках. В объявлениях указывается вся основная информация и номер телефона для связи. Наименее эффективный способ поиска удалённой работы, так как для большинства подходящих профессий требуется интернет. А если он требуется, почему бы не там размещать вакансии?

Основные — Работа и зарплата, Работа для вас.

Как перейти на удалёнку, не меняя работу

Возможно, вам и не нужно искать удалённую работу. Возможно, ваш нынешний начальник сможет перевести вас на дистанционку. Как это понять?

удалённая работа pexels.com

Самый лёгкий способ — спросить у него напрямую. Но перед этим стоит прочесть все те пункты, что мы описали выше. Быть может, специфика вашей работы не подходит под удалённую деятельность. А возможно на вас висит какая-то ответственность, требующая личного присутствия. Если ничего этого нет, идите на разговор с боссом. Постарайтесь чётко обосновать свою потребность в переводе на удалённый режим. Для начала можно даже предложить проработать пробный период в таком темпе и, если всё сложится удачно, продолжить и дальше. Помните — если до вас не было подобного прецедента, это не значит, что его не может быть в принципе.

В чём плюсы удалённой работы

Удалённый формат работы смотрится более выигрышно по сравнению с классическим по многим пунктам:

можно работать из любой точки мира (при постоянном наличии ноутбука с интернетом)

можно работать в момент болезни

можно работать человеку с инвалидностью

нет зависимости от погодных условий

не нужно тратить время и силы на дорогу до/от работы

необязательно соблюдать дресс-код и/или вообще одеваться

можно даже не вставать с кровати

если у вас есть ребёнок, то параллельно можно ухаживать за ним

можно не отказываться от повседневных вещей

в момент необходимости можно отвлечься от работы, даже поспать

можно совмещать с другой работой и учёбой, или браться за несколько проектов одновременно

реально планировать свой график

В чём минусы удалённой работы

Тем не менее, у удалённого типа работы есть и ряд недостатков, которые на первых порах могут особенно потрепать нервы:

отсутствие физического контакта с начальником, коллегами, заказчиками

отсутствие самодисциплины

ненормированный график, в связи с чем может страдать режим сна

в большинстве случаев отсутствие физической активности и вытекающие проблемы со здоровьем

плавающий нестабильный доход

наличие множества отвлекающих от работы факторов

Как подготовиться к удалённой работе

Для того, чтобы работа в дистанционном формате была максимально эффективной и не приносила дискомфорт, важно соблюдение нескольких правил.

удалёнщики pexels.com

Создайте дома рабочее пространство. Желательно выделить под него отдельную комнату. Возможно, в ней придётся сделать ремонт, чтобы она не напоминала вам о том, что вы находитесь дома. Если вы работаете с компьютером, понадобится рабочий стол, хороший широкополосный интернет и наушники с микрофоном, поскольку в большинстве специальностей удалёнщику нужно общаться с начальником/заказчиком/коллегами. Старайтесь работать и отдыхать по графику. Если на работе он у вас ненормированный, создайте себе его сами. Без введения подобного графика вам будет трудно отделить рабочее время от свободного, вы будете постоянно отвлекаться от труда. Для начала можно ввести пробный распорядок дня и посмотреть, насколько он эффективен. При потребности его можно будет сузить/расширить/передвинуть. Придумайте вспомогательные ритуалы, которые дадут вам чёткое понимание, что вы находитесь на рабочем месте. Для очной работы таким ритуалом является дорога до неё. В удалённом формате это может быть что угодно — звон будильника, отключение всех источников звука, надевание специальной одежды и т.д. Можно придумать ритуал, который применим исключительно дома. Например, кофе и сигареты по расписанию. Не работайте на кровати. Если вы работаете там где и спите, вам будет легче уснуть в процессе работы, а это может иметь последствия. Кроме того, сама концентрация на работе будет заметно хромать. Занимайтесь физкультурой. Под это можно (и нужно) выделить отдельные часы. Это спасёт вас от большинства заболеваний, которым особенно подвержены домоседы (например, ожирение). По возможности выходите из дома, устраивайте комплексную зарядку, пробежку. Если можете позволить себе, запишешь в фитнес-зал. Так вы точно сможете нормировать часы. Кем можно работать удалённо pexels.com Ешьте, но не переедайте. На удалёнке можно сильно увлечься едой, поскольку контроля никакого не ведётся. А можно и наоборот — заработаться так, что забываешь про еду и её необходимость. Здесь всё так же, как и с другими ритуалами — отведите под пищу отдельные часы, поставьте себе будильники с напоминаниями о необходимости в её приёме. Поначалу сама мысль о еде или напоминании может отвлекать вас от работы. В таком случае, придётся самостоятельно внушить себе необходимость этого графика.

Читайте также:

Самые важные церковные православные праздники в 2022 году

ЕГЭ-2022: сколько нужно баллов и как высчитать

Чтобы спалось спокойно: о финансовой подушке безопасности

Лунная посадка: посевной календарь — 2022

Где хранить деньги? Какие акции сейчас покупать?