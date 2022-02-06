Россиянам рассказали, как повысить продуктивность на удалёнке

Чтобы повысить продуктивность и настроение во время работы из дома, нужно ежедневно планировать дела, уделять время физической активности и следить за усталостью, об этом в беседе с NEWS.ru сообщила блогер и предприниматель Елена Сахарова. Кроме того, она посоветовала поменьше сидеть в телефоне и наполнять жизнь ценными событиями.

Сахарова посоветовала разделить время на рабочее и нерабочее, обязательно выделив отдельные минуты на обед. При этом обедать желательно не на рабочем месте. Кроме того, по словам блогера, необходимо планировать дела. В частности, пользоваться системой «буллет-джорнал», согласно которой в ежедневник записываются все задачи, а не только рабочие. Кроме того, Сахарова советует проводить ежедневные планёрки.

На первой планёрке обозначьте задачи, цели, которых хотите достичь на неделе. Заполняем разворот на неделю по системе «буллет-джорнал». И прописываем шаги, как пойдём к цели. Важно, чтобы шаги были достижимы. Здесь же уже можно прикинуть, что делегировать. На второй планёрке и далее начинаем с результатов прошлой недели. Опять же смотрим буллет-джорнал. Какие задачи обозначены как завершённые? А что перенесли? Возможно, какие-то из задач амбициозны и им нужно больше времени? От каких задач можно и отказаться? — сказала Сахарова.

Она отметила, что такая система планирования помогает увидеть, где переоценены силы, какие планы нереалистичны, и сколько времени уходит на отдых. Также это позволяет учесть внезапные дела.

Блогер посоветовала уделять внимание физической активности. По её словам, для укрепления мышц и улучшения осанки можно использовать балансировочный диск. Кроме того, Сахарова отметила, что важно управлять ресурсом и давать себе время на восстановление, контролировать усталость и поменьше времени проводить в гаджетах. По её мнению, важно относиться к рабочему времени осознанно и не растрачиваться на неинтересные проекты.

Время конечно, и я хочу более осознанно относиться к тому, на что я его трачу. В том числе рабочее время. И я стала размышлять, насколько мне интересны проекты, которые я создаю, сколько времени я хочу уделять работе, насколько я верю в то, что делаю, со всеми ли клиентами я хочу продолжать работать, хочу ли я заняться чем-то ещё, — резюмировала Сахарова.

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