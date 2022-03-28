В России в два раза снизилось число компаний с удалёнкой

В России в марте число компаний, переводивших сотрудников на удалённый формат работы, снизилось по сравнению с февралём в два раза. Такие данные опроса Superjob публикует РБК. При этом среди тех, кто ещё остаётся на удалёнке, больше всего IT-специалистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам.

Согласно данным опроса, в начале февраля текущего года сотрудников, работающих в удалённом формате из-за пандемии, имела каждая вторая компания (51%). Чуть больше удалённых работников наблюдалось лишь во время первой волны COVID-19 в мае 2020 года (59%). Однако уже в марте 2022 года доля такого формата работы снизилась до 25%.

При этом чаще всего удалённо работают IT-специалисты (30%), бухгалтеры (23%) и менеджеры по продажам (15%). Наименьшим образом подобный формат практикуется среди сотрудников колл-центров и инженерно-технических работников — по 3%.

Опрос показал, что чаще всего на удалёнку своих сотрудников перводили работодатели в Москве (34%). Санкт-Петербург и регионы прибегали к этому варианту реже (24% и 21% соответственно).

Минтруд 1 февраля рекомендовал работодателям перевести на удалённый формат работы максимально возможное число сотрудников в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В дальнейшем требования стали смягчаться. В Москве требование о переводе 30% работников на дистанционный режим перестало действовать с конца февраля. С 15 марта в столице был отменён масочный режим и снято большинство пандемийных ограничений.