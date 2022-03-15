В Подмосковье отменили масочный режим

Власти Московской области отменили обязательное ношение масок и социальную дистанцию. В столице ограничения также отменены. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьёва в Telegram.

Ношение масок перестаёт быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях, — говорится в сообщении.

Кроме того, отменяются проверки Роспотребнадзора соблюдения антиковидных рекомендаций на транспорте и в общественных местах.

Согласно информации оперштаба по борьбе с COVID-19, в Московской области с начала пандемии зафиксировано 951 588 случаев заражения, скончалось от коронавируса 14 509 человек. Это третий худший результат после Москвы и Санкт-Петербурга. Коллективный иммунитет в регионе оценивается в 51,1%.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что со вторника, 15 марта 2022 года, в столице также отменяются требования по использованию защитных масок. Помимо этого, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников. По словам мэра, это связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.