ЕГЭ-2022: сколько нужно баллов и как высчитать

Апрель 2022 года. На носу единый государственный экзамен. Одиннадцатиклассники (и не только) по всей России (и не только) активно готовятся к сдаче ЕГЭ. Кто-то штудирует учебную литературу, кто-то занимается с репетиторами, а кто-то вовсю решает тестовые задания. А некоторые уже даже досрочно сдают экзамены. В этом тексте мы пройдёмся по каждому предмету и расскажем, какие баллы требуются для успешной сдачи экзамена, сколько их нужно для поступления в высшее учебное заведение и как они конвертируются.

Как считают результаты ЕГЭ

Максимальное количество баллов по каждому предмету — 100. Однако это число означает коэффициент успешно выполненных заданий. Первичный балл по всем предметам, кроме иностранного языка, будет другим, так как максимально возможное число таких баллов по выполненным заданиям не достигает сотни. В связи с этим Министерство науки и высшего образования создало шкалу для перевода баллов. У каждого предмета она своя, самостоятельно посчитать не получится, так как прямого процентного соотношения первичного с переводным баллом нет. Шкала составлена таким образом, чтобы у ученика было как можно меньше шансов получить неудовлетворительную оценку.

Сколько нужно баллов для сдачи ЕГЭ-2022

Согласно исследованиям , которые провела Высшая школа экономики, в 2021 году средний проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджетной основе — 70,3, на платной — 65,4. Эти цифры значительно выше минимального порога успешной сдачи экзамена. Но и не все выпускники собираются получать высшее образование после школы, и для них главное — окончить её. Какие же баллы нужно получить на экзаменах и что они будут означать? Разберём каждый предмет по отдельности.

Как высчитываются баллы ЕГЭ Сергей Булкин/NEWS.ru

Русский язык

Русский язык является обязательным для сдачи экзамена предметом. Максимальный первичный балл — 58. Он берётся за абсолют и приравнивается к 100 переводным баллам. Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать 16 первичных баллов, или 35 переводных. Для того чтобы результат был на четвёрку, нужно получить в два раза больше — 34 первичных балла, или 59 переводных. Отличный результат — от 45 до 58 первичных баллов, или от 72 до 100 переводных.

Математика

Последние два года в связи с эпидемиологическими условиями экзамен по математике базового уровня не проводился, чтобы лишний раз не контактировать с потенциальными переносчиками вируса. Более того, сдача ЕГЭ по базовой математике не требуется ни в одном вузе, однако он должен быть сдан, иначе вы не получите аттестат о полном среднем образовании. Исключение — если вы сдаёте профильную математику.

В 2022 году экзамен состоится. Максимальное количество первичных баллов — 20, при этом для аттестации важно получить хотя бы 7 из них. Сам результат переводится в оценку. От 7 до 11 баллов — тройка, от 12 до 16 — четвёрка, от 17 до 20 — пятёрка.

Профильная математика является выборочным предметом. Всего можно получить до 32 первичных баллов, но чтобы не завалить экзамен, достаточно 6 баллов, или 27 переводных. Хорошим считается результат от 10 до 13 первичных баллов, или от 47 до 64 баллов. Большее количество оценивается на отлично, для этого достаточно набрать половину возможных баллов.

Физика

Потолком для физики является 53 первичных балла. При получении 11 из них (36 переводных) вы уже проходите порог. 26 первичных баллов (54 переводных) расцениваются как четвёрка. От 36 (68 переводных) и больше — это пятёрка.

Шкала перевода баллов ЕГЭ Сергей Булкин/NEWS.ru

Химия

В экзамене по химии много заданий, поэтому можно получить до 60 первичных баллов. После получения 12 таких (36 переводных) вам ставится отметка «удовлетворительно». 24 балла (53 переводных) хватит, чтобы вам поставили «хорошо». Чтобы заслужить «отлично», нужно пройти порог в 37 баллов (68 переводных).

Биология

Наибольшее количество баллов, которое можно получить на экзамене по биологии, — 58. Заработав 16 из них (36 переводных), вы уже можете быть уверены в успешной сдаче. Заработав 30 (55 переводных), вы можете быть уверены в себе. Заработав 43 (72 переводных) — вы можете быть уверены в будущем, так как это отличный результат для поступления в университет.

География

ЕГЭ по географии даёт вам возможность получить до 47 первичных баллов. Для прохождения минимального порога хватит 11 баллов (37 переводных). Хорошим является результат от 23 (51 переводной) и выше. Показатель, доказывающий, что вы разбираетесь в географии, — 38 первичных баллов (67 переводных).

История

Некогда историю хотели внести в список предметов, обязательных для сдачи экзаменов. В этом году от подобного нововведения было решено отказаться.

Суммарно за ЕГЭ по истории можно получить до 56 первичных баллов. У этого предмета один из самых малых порогов — заработав 9 баллов (32 переводных), вы уже получаете тройку. Чтобы забрать четвёрку, необходимо достигнуть отметки в 24 балла (50 переводных). Если же вы получили 39 баллов (68 переводных), вы заслужили пятёрку.

Обществознание

Обществознание является одним из самых популярных предметов для сдачи ЕГЭ среди выпускников. Связано это с его большим спросом при поступлении в вузы.

На самом экзамене вас будет ждать много заданий, за которые можно получить до 64 баллов. Относительно других дисциплин порог довольно велик — 22 балла (42 переводных) требуется для успешной сдачи ЕГЭ. 33 балла (55 переводных) и больше считаются хорошим результатом. От 43 баллов (67 переводных) — блестящий итог.

ЕГЭ-2022 Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Литература

На ЕГЭ по литературе максимальный балл — 58. Сдача экзамена удалась, если вы получили минимальные 14 баллов (30 переводных). Для того чтобы получить оценку «четыре», нужно выполнить заданий на 34 балла (55 переводных). Пять баллов ставится тому, кто добрался до 45 (68 переводных).

Иностранные языки

В России официально проводятся ЕГЭ по четырём иностранным языкам — английскому, немецкому, французскому и испанскому. Сам процесс сдачи экзамена отличается от других, так как делится на две части — устную (говорение) и письменную. Они проводятся в разные дни. Не так давно было внесено предложение сделать и иностранные языки обязательным предметом для сдачи ЕГЭ, но на сегодняшний день эта инициатива не воплощена в жизнь.

Высчитывание баллов по этой дисциплине легче всего, поскольку один первичный балл равен одному переводному. Результат от 22 до 58 баллов — оценка «три», от 59 до 83 — оценка «четыре», от 84 до 100 — оценка «пять».

Информатика

Максимальный итог при сдаче информатики — 35 баллов. Достаточно заработать всего 6 из них (40 переводных), чтобы пройти порог. При получении 15 баллов (57 переводных) ваш результат оценивается как «хороший». От 24 баллов (73 переводных) и более — оценка «отлично».

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