Стало известно число успешных выпускников цифровых образовательных платформ

Новую работу нашли 36% опрошенных учеников российской цифровой образовательной платформы Skillbox и 57% из Geekbrains, сообщает «Газета.Ru». Показатели приводятся за период с января 2019-го по январь 2022 года, исследование провёл кластер EdTech РАЭК.

Главными направлениями по трудоустройству в Skillbox стали программирование (34,4%), дизайн (27,7%), маркетинг (21,5%), игры (8,3%), управление (4,7%) и дизайн среды (3,2%).

В среднем же пользователи указанных платформ получают более 170 предложений в месяц от «Сбера», «Перекрёстка», «Ростелекома», «Яндекса», VK и других. Средняя зарплата младшего менеджера в программировании и дизайне — 80–100 тысяч рублей, в маркетинге — 50–90 тысяч рублей.

С начала военной спецоперации на Украине в российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов, по ряду профилей — более чем на 100%. Власти планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Эксперты уверены, что интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из России.

Также сообщалось, что IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием получат отсрочку от армии. Также это коснётся сотрудников российских IT-компаний с рабочим стажем менее одного года при условии, что они окончили вуз за год до вступления в должность.