Учителя рассказали о риске снижения среднего балла из-за изменений в ЕГЭ

Из-за введения новой редакции экзамена по математике, которая предусматривает более сложные задания на едином государственном экзамене (ЕГЭ), средний балл экзаменуемых может снизиться. полагают опрошенные РБК эксперты.

Это не очень страшно, потому что он просядет у всех очевидно, у большинства. В том плане какого-то неравенства не возникнет, — считает куратор сообщества математики в «Яндекс.Кью» кандидат физико-математических наук Давид Кац.

Кац также отмечает, что изменится и система подготовки к экзамену. Однако, он также отмечает, это не должно привести к усложнению обучения.

Если наша задача — выжать из экзамена максимум, то да, нам придётся эту подготовку поменять. Я бы не сказал, что она станет сложнее, — на мой взгляд, нет, не станет. Она станет другой, совершенно точно. Будет период, когда нужна перестройка этого процесса, и это отражается на всех участниках: учителях, школьниках, — сообщил он.

Рособрнадзор наблюдает предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, однако о катастрофичности ситуации речь не идёт, заявил глава ведомства Анзор Музаев на XVIII съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Основой для таких наблюдений стали результаты ЕГЭ, всероссийских проверочных работ и экзаменов в девятых классах.

Ранее бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России в будущем вновь придётся столкнуться с удалённым форматом образования. При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.