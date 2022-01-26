Рособрнадзор оценил качество знаний школьников на фоне пандемии

Рособрнадзор наблюдает предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, однако о катастрофичности ситуации речь не идёт, заявил глава ведомства Анзор Музаев на XVIII съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Основой для таких наблюдений стали результаты ЕГЭ, всероссийских проверочных работ и экзаменов в девятых классах, пишет ТАСС.

Пока есть предпосылки [к снижению качества знаний], их не могло не быть, но пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического не произошло, — заявил Музаев.

Ранее бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России в будущем вновь придётся столкнуться с удалённым форматом образования. При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что возможность полного перехода школьников на онлайн-обучение сейчас не рассматривается, несмотря на широкое распространение соответствующей информации в родительских чатах. По его словам, эта информация представляет собой ничем не подтверждённые слухи.