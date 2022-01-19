Экс-министр просвещения Васильева предрекла удалёнку и после пандемии

Бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России в будущем вновь придётся столкнуться с удалённым форматом образования, сообщает «Газета.ру». При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.

Нужно понимать, что системе образования в будущем, пусть точечно, но вновь придётся обращаться к такому формату работы. <...> Поэтому нам нужно провести масштабную работу по оценке итогов этого непростого времени, — рассказала она.

Васильева отметила, что у более 90% школьников были трудности из-за вынужденного перехода на удалённую учёбу в начале пандемии. В этот период дети быстрее уставали. Из-за чего у них наблюдались перепады настроения, была повышенная утомляемость, нарушался сон. У некоторых школьников наблюдались головные боли, боли в спине, а практически у всех утомление глаз.

Негативно высказались о таком формате обучения и 68% родителей. 70% учителей сообщили о дисбалансе необходимых условий для реализации дистанта и реальных возможностей, заявила Васильева.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность возвращения школьников к дистанционному формату обучения. Градоначальник отметил, что на такие меры власти города пойдут только в крайнем случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. По его словам, власти Москвы будут стараться не вводить подобные ограничения.