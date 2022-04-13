Эксперт назвал самый сложный предмет на ЕГЭ

Эксперт назвал самый сложный предмет на ЕГЭЭксперт Мушта назвал биологию самым сложным предметом для сдачи ЕГЭ
Самым сложным предметом на едином государственном экзамене (ЕГЭ) для российских школьников стала биология. Средний бал, который получали выпускники за биологию в последние годы, составил в 2021 году 51,1, а в 2020-м — 51,3. Об этом Lenta.ru сообщил руководитель направления развития образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта.
По словам специалиста, биология
Также в пятёрку сложных дисциплин на ЕГЭ вошли химия (средний балл в 2021-м составил 53,8), история (54,9), математика (55,1) и физика (55,1).
При этом самые высокие баллы ученики показывают на сдаче ЕГЭ по английскому и русскому языку, а также по литературе и информатике. Например, в 2021 году средний бал по английскому языку составил 72,2, в 2020-м — 70,9.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что в ЕГЭ по истории могут появиться вопросы о специальной военной операции на Украине. По его словам, ожидать заданий такого формата следует в будущем, но точно не в этом году.
Глава ведомства отметил, что внести в КИМы вопросы о спецоперации на Украине невозможно пока по двум причинам. Во-первых, на ситуацию необходимо смотреть комплексно, чтобы понимать предпосылки и начало, во-вторых, демоверсии, спецификации и кодификаторы единого госэкзамена были опубликованы в сентябре 2021 года, а значит, их уж нельзя изменить. Он добавил, что сейчас в КИМах уже есть вопросы о Крымской весне 2014 года.