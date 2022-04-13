Эксперт назвал самый сложный предмет на ЕГЭ

Самым сложным предметом на едином государственном экзамене (ЕГЭ) для российских школьников стала биология. Средний бал, который получали выпускники за биологию в последние годы, составил в 2021 году 51,1, а в 2020-м — 51,3. Об этом Lenta.ru сообщил руководитель направления развития образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта.

По словам специалиста, биология является самым сложным предметом из-за большого объёма теории, которую необходимо выучить для сдачи экзамена. Кроме того, многие выпускники выбирают её в качестве запасной дисциплины и не готовятся к ней целенаправленно.

Также в пятёрку сложных дисциплин на ЕГЭ вошли химия (средний балл в 2021-м составил 53,8), история (54,9), математика (55,1) и физика (55,1).

При этом самые высокие баллы ученики показывают на сдаче ЕГЭ по английскому и русскому языку, а также по литературе и информатике. Например, в 2021 году средний бал по английскому языку составил 72,2, в 2020-м — 70,9.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что в ЕГЭ по истории могут появиться вопросы о специальной военной операции на Украине. По его словам, ожидать заданий такого формата следует в будущем, но точно не в этом году.

Глава ведомства отметил, что внести в КИМы вопросы о спецоперации на Украине невозможно пока по двум причинам. Во-первых, на ситуацию необходимо смотреть комплексно, чтобы понимать предпосылки и начало, во-вторых, демоверсии, спецификации и кодификаторы единого госэкзамена были опубликованы в сентябре 2021 года, а значит, их уж нельзя изменить. Он добавил, что сейчас в КИМах уже есть вопросы о Крымской весне 2014 года.