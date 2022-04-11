Если вы наткнулись на эту статью, значит, наверняка вы хотите заняться посадкой овощей и фруктов. Значит, вам нужно скорее торопиться. Половина весны позади, в Россию возвращаются тёплые времена, начинается дачный сезон. В этой статье мы постараемся как можно подробнее рассказать о правилах посева в 2022 году. Материал будет интересен как начинающим дачникам, так и вполне опытным.

Как подготовиться к посадкам

Перед началом посадок следует подготовить почву. Почва — важнейший элемент в выращивании различных культур, и в большинстве своём именно от неё зависит процесс и конечный продукт сеяния рассады. Готовят её, как правило, осенью — огородники перекапывают участок, а любители выращивать растения в домашних условиях заранее покупают землю и обрабатывают её.

Когда и как сажать рассаду в 2022-м unsplash.com

Большую роль играет тип почвы, который вы собираетесь возделать. У каждого из них свои уникальные особенности, и поэтому не всякое растение сможет прижиться на той или иной почве. Основные типы:

Глинистая почва. По структуре твёрдая, но при усердном поливе вязнет. Такая почва пригодна для деревьев вишни, инжира, яблока, сливы. Также здесь приживутся картофель, перец, помидор, огурец, морковь, бобовые культуры.

Суглинистая почва. Универсальна и пригодна для большинства сортов растений. Имеет те же свойства, что и глинистая, но в сухом состоянии крошится. Наиболее плодородными в такой почве будут капуста, картофель, перец, помидор, огурец, бобовые.

Песчаная почва. Капризный вид земли. Обладает хорошей воздухопроницаемостью, но почти не имеет полезных минералов. Перед посадкой необходимо обработать почву. Лучше всего в песке будут расти ягодные растения (смородина, клубника, крыжовник, малина).

Супесчаная почва. Отличается от песчаной наличием глинистых включений. Несмотря на них, всё так же медленно просыхает, не образует комков и грязи. Но в отличие от песчаной, вполне пригодна для выращивания капусты, картофеля, моркови.

Щебнистая почва. Вид земли, в котором содержатся каменистые, глиняные и песчаные виды отложений. По составу твёрдая. Как правило, используется для возделывания винограда.

Если вы покупаете землю в магазине, то можно взять уже готовый, удобренный грунт. Если же нет, для обработки почвы вам может понадобиться торф, навоз, зола, а также минеральные удобрения, которые всё так же можно найти в специализированном магазине. Чаще всего используют, как правило, аммофос, нитрофоску и нитроаммофоску. Важно наличие в земле азота, фосфора и калия. Сам «рецепт приготовления» почвы будет отличаться в зависимости от того, что вы сажаете, при каких климатических условиях и какой тип почвы используется под рассаду. Универсальным видом почвы является суглинистый, в нём будет расти почти всё. Идеальная земля должна быть прорыхлённой, воздухо- и влагопроницаемой, в ней не должно быть сорняков, бактерий и грибов.

Когда сажать рассаду unsplash.com

Когда сажать рассаду

Для того чтобы определить, когда лучше начать сажать то или иное растение, важно учитывать несколько факторов:

Период вегетации. У каждой рассады он свой, поэтому перед посадкой нужно ознакомиться со сроком прорастания. На пачках с семенами обычно пишут подробную инструкцию с условиями посадки. Климатические условия. Здесь всё зависит от региона, в котором вы собираетесь выращивать растения. Так, при хорошей погоде в год можно собирать несколько урожаев.

Как правило, сеяние рассады происходит в начале весны. Но помимо стандартного календаря опытные растениеводы обращаются также и к лунному. Так, растения, чьи плоды вырастают под землёй, сажают на убывающую Луну, а созревающие над землёй — на растущую. Во время полнолуния и новолуния почве и рассаде дают отдых.

Перечислим примерные даты для посева основных культур в 2022 году:

Помидоры, как правило, высевают в конце февраля — начале марта. А раннеспелыми сортами можно успеть заняться ещё в начале апреля. Переносить их в теплицу лучше в промежутке с 10 по 15 мая.

Огурцы обычно сажают в две очереди. Первую партию нужно подготовить в конце апреля, а спустя две недели переносить в теплицу. Вторую партию можно сажать сразу в грунт, желательно в конце мая.

Картофель рекомендуется высевать с 5 по 10 мая, в период майских праздников. Нередко 1 мая и ассоциируют с началом посева картошки.

Лук репчатый, равно как и картофель, сажают в первых числах мая. Для капусты период выращивания подбирается в зависимости от свойств сорта. Так, раннюю капусту рекомендуют сеять с 10 по 25 марта, среднеспелую с 10 по 20 апреля, а позднюю — с 25 апреля по 10 мая. Спустя месяц капусту можно перенести на её постоянное место созревания.

Перцы сажают самыми первыми, в конце февраля. Связано это с особенностями процесса произрастания культуры (перец туго всходит). Если всё сделать правильно, первые ростки покажутся уже через 10 дней с момента высадки.

Семенами кабачка принято заниматься в тот период, когда угроза заморозков минует. Рассада высевается с 25 апреля по 10 мая, а спустя месяц её можно сажать в открытый грунт.

Посадку моркови можно также разделить на два периода, в зависимости от того, когда вы хотите её употребить — летом или зимой. Для скорого употребления корнеплод высевают в начале мая, для запасов на зиму — в конце мая.

Клубнику при благоприятных погодных условиях сажают либо в конце апреля, либо в июле-августе. Сама по себе эта культура более прихотлива, и за ней требуется особый уход.

Как посадить рассаду в домашних условиях Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как посадить рассаду в домашних условиях

Итак, мы разобрались с землёй для посева, а также сортами растений и наилучшими датами для их посадки. Следующие действия таковы:

Необходимо подобрать подходящую тару для посева семян. Она должна быть непрозрачной и устойчивой. Как правило, для мелкого посева используют общие ящики, для среднего — специальные кассеты для рассады с отдельными ячейками, для больших семян — горшки и другие индивидуальные ёмкости. Желательно проделать в таре отверстия для отвода лишней жидкости. Чаще всего они делаются в нижней части ёмкости, сами же ёмкости ставятся на подложки/поддоны. На дно выбранной тары выкладывается каменный дренаж. Это может быть галька, гравий или керамзит. Поверх дренажа плотно высыпается предварительно подготовленный грунт. Важно оставить 2-3 см от верха тары. Получившийся микс обкладывают заранее обработанными семенами, в случае потребности добавляется дополнительный слой грунта. Однако всё зависит от самих семян — мелкий посев не нуждается в дополнительной почве, средний присыпают на 1 см, крупный — на 3 см. Важно, чтобы между семенами соблюдалась дистанция, так как корни в процессе прорастания могут переплестись. Полив растений может производиться по-разному. Жидкость к грунту подают как через поддон, так и при увлажнении поверхности, с помощью лейки или пульверизатора. Важно не переусердствовать с поливом, особенно на ранних стадиях. Это может привести к размытию семян и их чрезмерному заглублению. Для того чтобы влага сохранялась как можно дольше, рекомендуется накрыть тару слоем плёнки или стеклом. При использовании такого метода необходимы также ежедневные проветривания во избежание распространения грибка. В зависимости от выращиваемой культуры подбираются необходимые ей условия по температуре. Для растений, которые переносят холод, подойдёт температура от +12 до +15 градусов. Для тех, которые зависят от тепла, — от +22 и выше.

Когда и как сеять рассаду в 2022-м Doukdouk/imagebroker.com/Global Look Press

Если все вышеперечисленные правила будут соблюдены, первые всходы должны появиться уже через несколько дней. Так или иначе, в процессе выращивания есть много индивидуальных моментов, которые зависят от вида почвы, удобрений, климата, используемой тары, семян и выращиваемого продукта, и с приходом опыта вы сможете лучше разбираться во всех тонкостях рассаживания.

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