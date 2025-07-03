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03 июля 2025 в 11:55

Травматолог назвал самые частые травмы у дачников

Врач Литвиненко заявил, что электроинструменты часто приводят к травмам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дачники чаще всего получают травмы во время использования столярных и других электроинструментов, заявил «Москве 24» травматолог Андрей Литвиненко. Несоблюдение техники безопасности грозит серьезным повреждением и даже ампутацией.

Нередко это (травмы. — NEWS.ru) случается во время покоса травы с использованием электрокосилки: это бывают и травмы ног из-за лески, и переломы от запутывания в проводах, которые можно не заметить в высокой траве. С этим чаще всего сталкиваются пожилые, — предупредил Литвиненко.

При работе с электроприборами врач призвал надевать защитные очки и перчатки. Кроме того, он посоветовал своевременно отдыхать — усталость приводит к невнимательности и повышает риск травматизации.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов посоветовал тщательно убирать дачный участок, чтобы на нем не появились вредители. Он заметил, что на неприбранных грядках собирается большое количество слизней.

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