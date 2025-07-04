Вкуснее мяса по-французски! Сочные куриные рулетики с грибами — вкуснота!

Рулетики из куриного филе с грибной начинкой — сочные и ароматные! Эти рулетики станут настоящим украшением вашего стола — нежные, сытные и такие аппетитные, что исчезнут с тарелок моментально. Идеальный вариант, когда хочется удивить гостей или побаловать семью чем-то особенным без лишних хлопот.

Начните с подготовки куриного филе — два аккуратных кусочка разрежьте вдоль на пласты толщиной около сантиметра, слегка отбейте молоточком, чтобы выровнять толщину, затем посолите и поперчите по вкусу. Для начинки возьмите 200 граммов свежих шампиньонов и одну небольшую луковицу — мелко нарежьте и обжарьте на двух столовых ложках сливочного масла до золотистого оттенка и приятного аромата, не забудьте посолить.

На подготовленные кусочки курицы равномерно выложите грибную начинку, сверху обильно посыпьте тертым сыром — примерно 100 граммов. Аккуратно сверните рулетики, стараясь, чтобы начинка не выпадала, и закрепите каждый зубочисткой, чтобы сохранить форму во время готовки.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте рулетики со всех сторон до красивой румяной корочки — это займет около 5–7 минут. Затем переложите их в форму для запекания, добавьте пару столовых ложек воды, чтобы мясо осталось сочным, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Готовые рулетики получатся невероятно нежными внутри с хрустящей корочкой снаружи. Подавайте их горячими, украсив свежей зеленью, — они идеально сочетаются с картофельным пюре, овощным салатом или легким сливочным соусом. А если у вас останутся холодные рулетики, на следующий день они станут отличной нарезкой к завтраку!

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