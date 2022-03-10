Названы предметы, которые московские школьники выбирают для сдачи ЕГЭ

Московские школьники предпочитают сдавать в качестве ЕГЭ обществознание, английский и информатику, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова изданию Lenta.ru. По её словам, всё популярнее становится информатика, её выбирают ученики из IT-классов.

Стоит отметить, что растёт интерес к информатике. В этом году её будут сдавать более 19 тысяч человек — почти на две тысячи больше, чем в прошлом году. Востребованность этого предмета связана с тем, что его чаще выбирают учащиеся IT-классов, — сказала Ракова.

Она добавила, что на уроках информатики школьники могут заниматься проектами вместе с учёными и узнать о работе ведущих российских IT-компаний.

Всего в Москве сдавать ЕГЭ в 2022 году будут 87 тысяч человек, из них более 68 тысяч выпускаются в этом году.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ЕГЭ претерпит очередные изменения. Появятся задания, которые требуют анализа информации, развёрнутого рассуждения, аргументации и комбинации различных методов решения задач.

Ранее международная система оценки знания английского языка IELTS отменила экзамены на территории РФ. Россиян, собиравшихся сдать тест, предупредили об отмене проверочных сессий «в связи с обострением внешнеполитической обстановки» после начала спецоперации России на Украине.