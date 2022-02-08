Глава Рособрнадзора перечислил главные изменения в ЕГЭ в 2022 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в наступившем году ЕГЭ претерпит очередные изменения. Появятся задания, которые требуют анализа информации, развёрнутого рассуждения, аргументации и комбинации различных методов решения задач, пишут «Известия».

Кроме того, в выполнении ряда заданий школьникам придётся опираться на опыт выполнения учебных исследований и проектов, — рассказал Музаев.

Нововведения коснутся как общего принципа построения заданий, так и изменения тестовых и письменных заданий по конкретным предметам. Так, в профильном экзамене по математике исчезнут простые задания, с которыми справлялось большинство участников ЕГЭ. А вместо них появятся сложные задачи.

ЕГЭ в этом году планируется провести в «допандемийном» формате. И если в 2020 году выпускники получили аттестаты на основе результатов промежуточной аттестации, а ЕГЭ сдавали только для поступления в вуз, то в 2021 году ученики, которые не хотели поступать в вуз, могли пройти аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.

Этот опыт показал, что порядка 10% выпускников не планировали поступать в вузы. Но в этом году таких послаблений уже не будет и ЕГЭ будут сдавать все выпускники 11-х классов. Обязательными предметами для сдачи ЕГЭ останутся русский язык и базовая или профильная (для поступления в вуз) математика. ГВЭ разрешают сдавать ученикам с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам и инвалидам, которые обучаются в специальных учебных заведениях.

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что ЕГЭ для учеников 11-х классов не будет отменяться в его существующем варианте. Речь идёт только об усовершенствовании экзамена, которое проводится каждый год.