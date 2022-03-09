В РФ отменили экзамены английского языка IELTS

Международная система оценки знания английского языка IELTS отменила экзамены на территории РФ. Россиян, собиравшихся сдать тест, предупредили об отмене проверочных сессий «в связи с обострением внешнеполитической обстановки» после начала спецоперации России на Украине, сообщает «Коммерсант».

В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English,— подчеркнули в IELTS.

В компании посоветовали срочно перенести средства, которые были уплачены за экзамен, на курсы по подготовке к нему, иначе они окажутся замороженными до возобновления экзаменационных сессий в России.

К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена,— уточнили в IELTS.

Ранее стало известно, что в России создают искусственный интеллект (ИИ) для проверки сочинений единого государственного экзамена (ЕГЭ). Председатель научно-координационного совета Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Михаил Бурцев рассказал, что уже создана система, способная проверить сочинение из ЕГЭ по английскому языку от лица человека. Такой инструментарий поможет разгрузить учителей.