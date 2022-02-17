Проверять сочинения ЕГЭ будет искусственный интеллект

В России создают искусственный интеллект (ИИ) для проверки сочинений единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает «Газета.Ru». Директор по фундаментальным исследованиям AIRI и председатель научно-координационного совета Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Михаил Бурцев рассказал, что его можно будет использовать и для другой работы с текстом.

Мы уже создаём такой ИИ и приглашаем партнёров, готовых создавать будущее вместе с нами на основе нашей технологии. Ведь она может быть использована не только для проверки грамотности в рамках ЕГЭ, но и для более широкого круга задач обработки текстов, — сказал Бурцев.

Он добавил, что уже создана система, способная проверить сочинение из ЕГЭ по английскому языку от лица человека. Такой инструментарий поможет разгрузить учителей.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в наступившем году ЕГЭ претерпит очередные изменения. Появятся задания, которые требуют анализа информации, развёрнутого рассуждения, аргументации и комбинации различных методов решения задач. Нововведения коснутся как общего принципа построения заданий, так и изменения тестовых и письменных заданий по конкретным предметам. Например, в профильном экзамене по математике исчезнут простые задания.