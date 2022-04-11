Где хранить деньги? Какие акции сейчас покупать?

В условиях стремительно приближающегося экономического кризиса люди задаются вопросом — как распоряжаться своими финансами: где лучше хранить деньги, стоит ли вкладываться в банки или лучше в фондовый рынок, какие акции покупать в кризис и выгодно ли это делать? NEWS.ru рассказывает, как не потерять сбережения, где хранить и как увеличить свою подушку безопасности.

Где лучше хранить деньги и как увеличить подушку безопасности в нынешних реалиях

На стратегию сохранения сбережений влияет множество факторов: количество денег, расчёт на доходность, ваши краткосрочные и долгосрочные планы, единоразовое вложение или постепенное инвестирование в какие-либо финансовые инструменты. Поэтому говорить о единой стратегии для всех невозможно. Также стоит понимать, что нет способов инвестирования с нулевым риском. К вопросу «где хранить деньги» в 2022 году нужно подходить с холодным разумом, спокойствием, хладнокровием и выдержкой.

Финансовая подушка безопасности является условным стартом для любой стратегии. Когда у вас имеется запас денег на ближайшие несколько месяцев, это позволяет спокойнее принимать решения. Несколько способов сформировать или увеличить подушку безопасности:

Выжимайте максимум из имеющихся источников доходов. Берите больше заказов, оказывайте больше услуг, работайте сверхурочно. Подумайте о способах дополнительного заработка, продайте ненужные вещи. Нет времени сидеть на месте и жаловаться на судьбу, правительство, недружественные страны. Берите и делайте! Закрывайте «дорогие» кредиты. По возможности лучше закрыть все имеющиеся кредиты. Если такой возможности нет, ищите способы погасить те, которые дают максимальную нагрузку на ваши финансы. Снижайте расходы. В особенности актуально для тех, у кого совсем нет финансовой подушки безопасности. Запишите все свои расходы и подумайте, какие из них можно сократить, а какие и вовсе исключить. Люди часто удивляются, как много в готовом списке получается трат, без которых вполне можно обойтись. Ищите новые источники доходов. В особенности актуально для тех, кто рискует остаться без работы в условиях введения санкций против России. Возможно, придётся обучиться новой специальности. Обратите внимание на онлайн-сферу, там сейчас большие возможности. Верните свои деньги. Возможно, вы давали деньги в долг. Не бойтесь напомнить об этом своим должникам. Также не упускайте возможность воспользоваться правом на налоговый вычет после покупки недвижимости, трат на образование или лечение. Продайте неликвидные активы. Если у вас есть недвижимость или земельный участок, которые не могут приносить доход и просто стоят, — продайте. Осваивайте новые ниши, если вы предприниматель. В связи с уходом с российского рынка многих зарубежных компаний набирает обороты импортозамещение. Нет времени горевать о возникших в бизнесе трудностях и тем более не нужно сворачивать своё дело. Освободилось много сфер товаров и услуг, куда могут войти отечественные предприниматели.

Где хранить деньги Евгения Смолянская/NEWS.ru

С подушкой безопасности разобрались, теперь давайте разберём, что с ней, собственно, делать и где лучше хранить сбережения.

Прежде всего призываем думать стратегически, а не реализовывать поведенческие паттерны 90-х годов и скупать наперёд товары первой необходимости, и не только их. Все помнят, как люди скупали бытовую технику в 2014 году, намереваясь затем продавать её дороже. В итоге техника устарела и продавать её пришлось за бесценок.

Также не должно быть стратегии «все яйца в одной корзине» — это большой риск. Итак, где можно хранить деньги:

дома «под подушкой» — сомнительный и устаревший способ, особенно не подходит тем, кто склонен к транжирству;

купить недвижимость под аренду — сейчас это не очень рентабельно, так как выросли ставки по кредитам, ипотекам и стоимость самого жилья;

банковский вклад — классический инструмент с минимальной доходностью. Сейчас в связи с повышением ключевой ставки ЦБ привлекательность рублёвых депозитов повысилась. Однако к концу 2022 года, скорее всего, будет постепенное снижение ключевой ставки, и процент по вкладам будет уже не таким интересным;

фондовый рынок — торговля акциями, облигациями, валютами и другими активами. Стоит ли вкладываться в инструменты на фондовом рынке? Этот способ однозначно стоит рассмотреть. В отличие от банковских вкладов, акции в перспективе дадут намного больше процентов. О том, какие акции стоит покупать, расскажем далее в статье.

Где лучше хранить сбережения Yuriko Nakao/AFLO/Global look Press

Где хранить деньги в 2022 году: акции, облигации, валюта

Перед тем как выбирать валюту, облигации или акции каких компаний купить, уделите время изучению того, как устроены инвестиции. Знания помогут избежать ошибок. Продумайте инвестиционную стратегию или план: каковы ваши инвестиционные цели, отношение к риску. От этого будет зависеть, какие типы активов вам больше подходят.

Стоит ли вкладываться в валюту

Сейчас курсы очень волатильны, поэтому покупка наличной валюты может дорого обойтись. Стоит учесть нюансы:

Текущий курс на покупку может быть завышен. В банках установлен внушительный спред между курсами покупки и продажи валюты. Но есть выход — с 11 апреля 2022 года отменена комиссия на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%.

Неустойчивость курса. Не покупайте доллары по завышенному курсу.

Выдача валюты со счетов ограничена. До 9 сентября снять можно сумму до $10 тысяч. С новых же вкладов снять валюту совсем не получится в течение полугода.

Отсюда вывод, если решили приобрести валюту:

покупайте через брокера;

рассчитывайте на долгосрок;

покупайте по заниженному курсу;

вкладывайте в валюту лишь часть свободных денег.

Российские эксперты рекомендуют присмотреться к китайской валюте. Многие считают её оптимальной альтернативой доллару и евро в 2022 году.

Какие акции сейчас покупать Maksim Konstantinov/Global Look Press

Что на фондовом рынке

В последние годы в России появляется всё больше «домашних инвесторов». Если в США инвестирует чуть ли ни каждая домохозяйка, то в России к пониманию того, что свободные деньги должны работать, приходят только сейчас. И именно сейчас, когда рынок акций «просел», осознанные инвесторы видят ситуацию, привлекательную для входа.

Если вы новичок в инвестициях, не страшно. У каждого брокера сейчас можно пройти бесплатное обучение. Если вы не уверены, что разберётесь, и тревожно относитесь к деньгам и операциям с ними, можно пользоваться услугами профессионалов, вкладываясь в паевые инвестиционные фонды, или выбрать доверительное управление.

Сейчас цены на акции многих компаний значительно упали, на государственном уровне постоянно обсуждается поддержка фондового рынка, а значит, будет толчок для роста. Однако эксперты советуют сейчас настороженно отнестись к иностранным активам, так как здесь играют роль не только бизнес-риски, но и российские законодательные риски.

Российские же ценные бумаги — хороший шанс для инвесторов закупиться по низким ценам. Однако нужно быть готовым к волатильности и рассчитывать на долгосрок. Возможно, придётся ждать несколько месяцев или лет, пока вырастут акции российских компаний. Какие покупать инструменты — тоже очень важно. Не стоит сейчас делать ставки на низколиквидные активы компаний третьего эшелона. Рассматривайте акции первого и второго эшелона. Эти активы могут показать 50–100% роста с инвестиционным горизонтом в два-четыре года, а хороший показатель дивидендной доходности поможет выйти в плюс ещё быстрее.

Где хранить деньги в 2022 году ПАО ГМК Норильский никель

Какие акции выгодно покупать

Итак, какие акции сейчас стоит покупать? Прежде всего стоит обратить внимание на частные компании, которые являются экспортёрами. Они оказываются в выигрыше в ситуации, когда стоимость сырья в мире растёт, а рубль слабеет из-за введённых санкций. Приведём в пример некоторые из них:

«Норникель». Поставляет палладий и никель. От этого сырья мировой рынок вряд ли откажется, поэтому прямые санкции компании не коснутся. Металлы дефицитные, значит, компания продолжит зарабатывать.

Поставляет палладий и никель. От этого сырья мировой рынок вряд ли откажется, поэтому прямые санкции компании не коснутся. Металлы дефицитные, значит, компания продолжит зарабатывать. РУСАЛ. Поставляет алюминий. Из-за сильного влияния этих поставок на мировую авиаотрасль санкции негативно сказались на этой сфере, поэтому их отменили и впредь вряд ли будут вводить снова.

Поставляет алюминий. Из-за сильного влияния этих поставок на мировую авиаотрасль санкции негативно сказались на этой сфере, поэтому их отменили и впредь вряд ли будут вводить снова. «ФосАгро». Поставляет удобрения и является одним из крупнейших экспортёров на мировой рынок. Сейчас компания может уверенно себя чувствовать на фоне дефицита удобрений и пшеницы. Даже может поднять цены. Отвечая на вопрос, какие акции выгодно покупать, эксперты однозначно советуют «ФосАгро».

Поставляет удобрения и является одним из крупнейших экспортёров на мировой рынок. Сейчас компания может уверенно себя чувствовать на фоне дефицита удобрений и пшеницы. Даже может поднять цены. Отвечая на вопрос, какие акции выгодно покупать, эксперты однозначно советуют «ФосАгро». ЛУКОЙЛ. Компания нефтегазовой сферы с хорошей кредитоспособностью. Проявляет устойчивость в условиях санкционных мер, эмбарго, запрета технологий и ухода нефтесервисных предприятий.

Компания нефтегазовой сферы с хорошей кредитоспособностью. Проявляет устойчивость в условиях санкционных мер, эмбарго, запрета технологий и ухода нефтесервисных предприятий. «Сургутнефтегаз» . Компания имеет долларовые депозиты — это её подушка безопасности. Валютная переоценка приносит прибыль, а значит, растут дивиденды по привилегированным акциям.

. Компания имеет долларовые депозиты — это её подушка безопасности. Валютная переоценка приносит прибыль, а значит, растут дивиденды по привилегированным акциям. «Сегежа». Мало влияет на российскую экономику, поэтому мало подвержена санкциям. По акциям эксперты прогнозируют опережение инфляции на долгосрочном горизонте.

Это лишь малая часть перспективных компаний. Чтобы решить, какие акции лучше покупать, всегда проводите анализ: чем занимается компания и каковы перспективы роста её прибыли.

Ситуация в России и в мире сейчас развивается невероятными темпами. Может случиться так, что через какое-то время после публикации данного материала часть изложенного станет менее актуальна. Следите за новостями в экономике, анализируйте ситуацию и учитывайте текущие обстоятельства.

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