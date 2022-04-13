Чтобы спалось спокойно: о финансовой подушке безопасности

Русская народная мудрость гласит: «Знал бы где упасть, подстелил бы соломки». В жизни человека может произойти что угодно, под всё не подстроишься. Но существует универсальная вещь, которая может спасти от многих проблем — это деньги.

Потребность в срочной медицинской помощи, вынужденный переезд, резкий рост цен, поломка техники — с этими и многим другими непредвиденными обстоятельствами может помочь заранее подготовленная финансовая подушка безопасности. Далеко не все понимают её значимость. В этом тексте мы попробуем её продемонстрировать.

Что такое финансовая подушка безопасности

Финансовой подушкой безопасности называются заранее отложенные на чёрный день материальные накопления. Тем не менее она может состоять не только из бумажных купюр, но и из других видов активов, которые можно будет в кратчайший срок обменять на денежные средства. К таким активам можно отнести иностранную валюту, драгоценные изделия, недвижимость и т.д. Главной отличительной чертой финансовой подушки является возможность воспользоваться ею в любой момент времени. Также немаловажный признак — регулярная пополняемость запасов.

Какого размера должна быть подушка безопасности Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как рассчитать размер финансовой подушки

Для того чтобы понять, сколько денег нужно откладывать на непредвиденные трудности, вам необходимо зафиксировать несколько моментов:

Размер ежемесячного заработка. Зачастую люди не заводят финансовую подушку исключительно потому, что ей неоткуда взяться. Важно здраво рассчитать среднемесячный доход (свой, если вы живёте один, или же семейный) и сделать выводы. Возможно, это даже подтолкнёт вас сменить место работы ради более высокой оплаты труда. Средние траты в месяц. Для этого вы можете создать отдельный документ, в который будете заносить список покупок. При его анализе важно отделить предметы первой необходимости, такие как еда или средства гигиены, от излишних трат, которые в экстренной ситуации удастся избежать. Количество людей, на которых рассчитана финансовая подушка, а также их дееспособность. Если вы живёте один или с супругом/супругой без ребёнка, то стоит запастись средствами минимум на полгода. Если же в семье есть дети или нетрудоспособные лица — нужно готовить деньги на год. Предполагаемые риски. Несмотря на то, что финансовая подушка создаётся для форс-мажорных ситуаций, некоторые из них всё же можно предугадать. Например, вы знаете, что у вас есть проблема с зубами, вероятно, в будущем вам придётся отдать крупную сумму на лечение. Вы можете рассчитать её заранее и тем самым определить, сколько нужно откладывать. Есть шанс, что с ними ничего не произойдёт, но с подушкой безопасности жить будет намного спокойнее.

Финансовая подушка безопасности pixabay.com

Как сформировать финансовую подушку с нуля

Для начала, чтобы откладывать деньги про запас, вам нужно прийти к пониманию необходимости этих действий. Мало кто задумывается о своих долгосрочных перспективах, в связи с этим месячный доход может тратиться под расчёт, в том числе на излишки. Если вы страдаете шопоголизмом, следует обратиться к психологу, поскольку это такая же зависимость, как и алкоголизм, курение. Немаловажно поработать над мотивацией и дать сбережениям обоснование. Можно поставить себе выдуманную или реальную цель и откладывать средства на неё. Всегда легче копить на что-то конкретное.

Если вы разобрались с мотивацией, следующий шаг — непосредственное пополнение финансовой подушки. Самый простой и понятный способ — откладывать энную часть зарплаты. Причём лучше исходить не из остатка от месячных трат, а собирать конкретный процент, желательно в день получения дохода. Высчитывая проценты, вам будет легче сориентироваться в сроках накопления финансовой подушки.

К примеру, если вы будете откладывать в месяц по 10% от зарплаты, за год у вас сформируется запас, которого хватит чуть больше чем на один бездоходный месяц. И здесь будет нужно оценить стабильность положения, в котором вы находитесь, и предугадать все риски. Если вы понимаете, что не можете рисковать временем, следует откладывать больше. Важно зафиксировать сам процент, чтобы в дальнейшем было сложнее отойти от курса.

Если у вас есть дополнительный заработок, например, премия, стипендия, или же доход со сдачи недвижимости, можно откладывать полностью их и не заострять внимание на размерах процентов.

Финансовая подушка Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где хранить финансовую подушку

Где и в каком виде следует хранить свои сбережения? Перечислим основные способы, а также их плюсы и минусы:

Наличными при себе. Самый простой и доступный вариант сбережения денег. Вы не зависите от политики банков, не ждёте, когда деньги до вас дойдут. Ваши накопления всегда под рукой. Но при этом следует помнить и об инфляции, которая сама по себе может стать причиной использования подушки безопасности. А ведь она ещё может и обесценить запасы. Кроме того, храня наличные, вы не сможете обеспечить их полную сохранность. Шанс кражи или потери значительно выше, чем у других способов хранения. На дебетовой карте. Как и в случае с наличными, деньги всегда под рукой. К тому же большинство банков сегодня предлагают проценты по остатку на счёте. Из минусов отмечаем, что карта — не всегда надёжный инструмент, она имеет свойство размагничиваться и теряться, в связи с чем придётся потратить немало времени на восстановление. Помимо этого, банк может снимать комиссию за обслуживание и использование сервисов по карте. На накопительном счёте. Этот вариант идеален в стабильное время, когда вы уверены, что использовать подушку безопасности вы будете нескоро. У большинства банков проценты начисляются с третьего месяца и позже. И эта ставка значительно выше, чем возможный процент по остатку на дебетовых картах. Главный минус этого способа — малая мобильность. Для того чтобы снять вложенные деньги, вам потребуется определённое время, так как график работы и месторасположение отделения банка могут быть неудобными.

В какой валюте держать финансовую подушку Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В какой валюте держать финансовую подушку

Вопрос, который особенно актуален для россиянина — в какой валюте надёжнее держать свои сбережения. Этот текст готовится в период полной неразберихи с курсами, и советовать что-то наверняка крайне сложно. Тем не менее, если у вас есть возможность купить иностранные банкноты — воспользуйтесь ею. Разумеется, это стоит делать, если ваша финансовая подушка достигла внушительных объёмов. Не стоит вкладывать все свои накопления в одну конкретную валюту. Постарайтесь раскидать их по нескольким валютным кошелькам, чтобы обезопасить себя от непредвиденных рисков. Самыми надёжными валютами являются доллар США и евро. Можно вложиться и в другие, но в случае возможного переезда у вас могут возникнуть трудности с конвертацией. На фоне последних событий стоит также посоветовать хранить валютные сбережения наличными, так как большинство российских карт во многих странах мира не принимается даже в банкоматах.

Что делать, если подушка безопасности сформирована

Если вы накопили нужную сумму, перестаньте называть её нужной суммой. Продолжайте откладывать средства. Можно пойти дальше и вкладывать деньги в ценные бумаги. О том, в какие акции лучше всего вложиться, мы писали ранее.

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