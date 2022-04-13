Лунная посадка: посевной календарь — 2022

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Весна в самом разгаре. Наконец можно заняться посадками. Выбирай любой свободный день и начинай засевать.

Если вы мыслите подобным образом, значит, вы не сильно опытный фермер, поскольку те при посеве используют лунный календарь. Это древняя традиция, эффективность которой была доказана учёными в XIX веке. Так о чём же он нам говорит? В какие же числа лучше сажать рассаду в 2022 году?

Когда лучше сажать в 2022-м

Речь пойдёт исключительно об овощных культурах, добываемых с помощью семян.

Лунный календарь посадки рассады на 2022 год pixabay.com

Январь

С 1 по 3 января сажать ничего нельзя, так как 2 января происходит новолуние.

С 6 по 7 января наилучшие дни для посева семян огурцов, помидоров, капусты, перцев, баклажанов и различной зелени.

С 11 по 12 января список будет тот же, к нему добавляются семена картофеля, моркови, чеснока и свёклы.

С 16 по 17 января перечень овощей такой же, что и в предыдущий период.

18 января наступает полнолуние, в этот день все работы, связанные с посевом, противопоказаны.

С 23 по 24 января можно будет заняться рассадой огурцов и капусты.

С 25 по 26 января под посев подойдут любые семена, кроме лука и чеснока.

С 30 по 31 января стоит взяться за рассаду корнеплодов.

Февраль

1 февраля новолуние, в этот и следующий день ничего не сажаем.

С 3 по 4 февраля можно взяться за посадку любой культуры, кроме корнеплодных и чеснока.

С 7 по 9 февраля, а также с 12 по 14 февраля можно также сеять картофель, морковь и свёклу.

16 февраля будет полнолуние, посевом не занимаемся.

С 19 по 21 февраля сажаем капусту и огурцы.

С 22 по 23 февраля благоприятные дни для посадки всего, кроме капусты и лука.

С 26 по 27 февраля лучший период для корнеплодов.

Лунная посадка Сергей Булкин/NEWS.ru

Март

С 1 по 3 марта запрещены посадки в связи с новолунием.

С 6 по 8 марта и с 11 по 13 марта стоит комплексно заняться посадками всех видов, кроме лука.

18 марта очередное полнолуние, откажитесь от засевания.

С 19 по 20 марта очередной период, в который можно будет высаживать огурцы и капусту.

С 21 по 22 марта благоприятные дни для любых посадок (только лук всё ещё рановато сажать).

С 25 по 26 марта стоит выделить время под корнеплоды и чеснок.

Период с 29 по 31 марта подойдёт для всех семян, кроме чеснока и лука.

Апрель

С 1 по 2 апреля по традиции в начале месяца новолуние. Не занимайтесь посадками.

С 3 по 4 апреля и с 8 по 9 апреля благоприятные дни для посева всех видов семян. Теперь можно сажать и лук.

15 апреля во внимании исключительно капуста и огурцы.

16 апреля полнолуние, не стоит рисковать урожаем, отдохните.

С 17 по 18 апреля можно сеять любые культуры, Луна не против.

С 19 по 20 апреля лучшие дни для лука и чеснока.

С 21 по 22 апреля к ним прибавляются ещё и корнеплоды.

С 26 по 27 апреля для чеснока не лучший период, для остальных семян дорога открыта.

С 29 по 30 апреля второе новолуние в месяце, не работаем с посадками.

Лунный календарь pixabay.com

Май

С 1 по 2 мая и с 5 по 7 мая традиционные первомайские посадки. Заниматься можно любым видом семян.

С 12 по 14 мая круг работ сужается до капусты и огурцов.

15 мая, за день до полнолуния, можно успеть посадить что только душе угодно.

16 мая, в день полнолуния, сажать нельзя ничего.

С 19 по 20 мая в вашем распоряжении корнеплоды, лук и чеснок.

С 23 по 24 мая и с 27 по 28 мая снова можно сажать всё подряд.

30–31 мая воздержитесь от работы на грядке, будет новолуние.

Июнь

С 1 по 3 июня не следует сажать чеснок, для остального дни подходят.

9–10 июня огурцы и капуста ждут вас на очередном засеве.

С 11 по 12 июня, в связи с Днём России, можно работать над всеми культурами.

14 июня полнолуние, дальше вы всё и сами знаете.

С 15 по 16 июня благоприятные дни для картофеля, моркови, свёклы, лука и чеснока.

С 19 по 20 июня и с 24 по 25 июня снова полная свобода выбора, для любого овоща удачный день.

С 28 по 30 июня в связи с новолунием посадки не проводятся.

Рассада в 2022 году Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Июль

С 6 по 7 июля отличные дни для посадки огурцов и капусты.

С 8 по 9 июля сажаем всё, кроме лука и чеснока (их теперь лучше не сажать до конца лета).

12 июля стоит ограничиться огурцами, капустой и корнеплодами.

13 июля полнолуние, всем спать.

С 16 по 18 июля, с 21 по 22 июля, а также 26 июля благоприятный день для работ со всеми культурами, чеснок и лук — исключение.

С 27 по 29 июля из-за новолуния посадки не сулят ничего хорошего.

Август

С 2 по 4 августа — огурцы и капуста.

С 5 по 6 августа — огурцы, капуста, томаты, баклажаны, перцы, морковь, свёкла, картофель, зелень.

С 9 по 10 августа — только корнеплоды.

12 августа — полнолуние, ничего не трогайте.

С 13 по 14 августа, с 17 по 19 августа, с 22 по 24 августа — всё, кроме лука и чеснока, будет радо быть усеянным.

С 26 по 28 августа — новолуние, неблагоприятный день для посадок.

Сентябрь

С 1 по 2 сентября Луной приветствуются работы над всеми культурами, кроме лука, перца и баклажана (последних оставляем до зимы).

5–6 сентября — лучшие дни для капусты, чеснока и корнеплодов.

9 сентября — для капусты, огурцов, помидоров и различной зелени.

10 сентября грядёт полнолуние, отдыхаем от работ.

14–15 сентября, 18–20 сентября, 28–29 сентября — дни плотного посева, кроме лука, перца и баклажана доступно всё.

С 25 по 27 сентября на фоне новолуния работа плодов не принесёт.

Посевной календарь 2022 года pixabay.com

Октябрь

С 1 по 4 октября имеется возможность посадить лук, чеснок и корнеплоды.

С 7 по 8 октября — лук, корнеплоды, огурцы, томаты, зелень.

9 октября полнолуние, воем на Луну и ждём новых благоприятных дней.

С 11 по 12 октября, с 16 по 17 октября, 27 октября — последний шанс перед заморозками посадить всё, кроме капусты, баклажана и перца.

С 24 по 26 октября выходные дни в связи с новолунием.

С 28 по 31 октября хорошая пора для посева лука и чеснока, а последние два дня и для корнеплодов.

Ноябрь

С 3 по 4 ноября стоит посадить семена огурцов, помидоров, корнеплодов, лука и зелени.

8 ноября новое полнолуние, заниматься семенами не нужно.

7, 9 ноября, а также с 12 по 14 ноября и 22 ноября возвращаемся к предыдущему перечню культур и активно их сеем.

С 23 по 25 ноября будет новолуние, даём отдохнуть и себе, и почве.

С 26 по 27 ноября отличный период, чтобы взяться за лук и корнеплоды.

30 ноября к ним прибавляются огурцы, томаты и зелень.

Помидоры pixabay.com

Декабрь

В декабре не рекомендуется сажать лук и чеснок, для всех остальных культур разрешённые дни для посадки едины.

1 декабря, с 5 по 6 декабря, с 9 по 11 декабря, с 19 по 20 декабря и с 27 по 29 декабря стоит также работать над посадками, несмотря на зимние холода. В эти дни рекомендуется сеять томаты, огурцы, капусту, баклажаны, перец, морковь, картофель, свёклу, петрушку, укроп, салат.

8 декабря все работы следует прекратить из-за полнолуния, а 22–24 декабря — из-за новолуния.

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