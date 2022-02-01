HR-специалист объяснила, как россиянам работать семьями на удалёнке

Возможность работать удалённо является «хорошим витком в развитии рынка труда» и предоставляет возможность жителям российских регионов сотрудничать с крупными компаниями, не покидая субъект, а руководство предприятий, в свою очередь, экономит «большую массу денежных средств» на содержании персонала, рассказала NEWS.ru эксперт в области HR Юлианна Васкевич. Она подчеркнула, что иногда удалённо работают целыми семьями, что может вызывать неудобство, решаемое режимом, организацией рабочего места и договорённостями. Таким образом собеседница прокомментировала рекомендацию Минтруда РФ перевести максимальное число работников на удалёнку.

Возникает сложность того, как наладить внутреннюю работу. Если говорить о том, что в однокомнатной квартире живёт шесть человек, то ничего не придумаешь. Глобально же нужно договариваться и соблюдать режим. Мы сейчас тоже всей семьей работаем на удалёнке и организуем режим. У меня, например, было расписание завтраков, обедов и ужинов, рабочее место было на кухне. Все знали, когда можно зайти, а когда нельзя. Если у меня были встречи и совещания важные — я об этом заранее с вечера предупреждала семью, говорила, что к 17:00 меня не беспокоить, — отметила Васкевич.

Спикер добавила, что в двухкомнатную квартиру «делить» на удалёнке проще — одну комнату отвести под кабинет, другую — «для жизни и детей».

Дети любят режим, любят чёткость — и такие структуры, как детский сад, говорят о том, что одна женщина может справляться с группой детей. Поэтому внутри семьи двое взрослых с двумя и тремя детьми вполне могут с этим справиться. Проблема пространства только может помешать, если квартира — однушка. Если же двушка — то тут проще, одна комната — кабинет, другая — для жизни и детей, — подытожила Васкевич.

Сегодня днём комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удалённый режим работы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По данным Минтруда РФ, в настоящее время дистанционно работают порядка трёх млн человек. Число сотрудников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется предприятиями самостоятельно, исходя из возможностей компаний и персонала.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству труда завершить к 31 января затянувшуюся разработку антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере. Она указала на негативные последствия штамма коронавируса «омикрон» для экономики страны и жизнедеятельности предприятий из-за массовых случаев заражения. По её словам, из-за заболеваемости коронавирусом выписывается до 500 тысяч больничных листов в сутки.