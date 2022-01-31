Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству труда завершить к 31 января затянувшуюся разработку антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере. Она указала на негативные последствия штамма коронавируса «омикрон» для экономики страны из-за массовых случаев заражения. Замглавы кабмина отдала это распоряжение по итогам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации независимых профсоюзов России.

Татьяна Голикова рассказала членам комиссии о напряжённой эпидемиологической ситуации в стране, особенностях распространения нового штамма «омикрон» (52% из числа заболевших в последние дни), негативных последствиях в этой связи для экономики и жизнедеятельности предприятий из-за массовых заболеваний (500 тысяч больничных листов в сутки), — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем удалённо в электронном виде. Кроме того, теперь претендент на должность имеет право пройти собеседование онлайн. Нововведение призвано оптимизировать взаимодействие между участниками рынка, а также ускорить процесс трудоустройства.

Предполагается, что работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы, связанные с их работой, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью, а также получать быстрый доступ к необходимым документам.

Благодаря поправкам работник сможет оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, когда требуется предоставление данных от работодателя. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему.