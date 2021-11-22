Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор удалённо

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем удалённо в электронном виде. Кроме того, теперь претендент на должность имеет право пройти собеседование онлайн. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нововведение призвано оптимизировать взаимодействие между участниками рынка, а также ускорить процесс трудоустройства.

Закон включает в Трудовой кодекс новую статью 22.1 «Электронный оборот в сфере трудовых отношений». Благодаря ей у сотрудников и работодателей расширяются возможности для удалённого трудоустройства, так как появляется право вести документы, связанные с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.

Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы, связанные с их работой, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью, иметь быстрый доступ к необходимым документам, — говорилось в сопроводительных материалах.

Благодаря поправкам работник сможет оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему.

Данные требования коснутся только документов, «оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под подпись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ».

Сообщается, что работодатель может вести электронный документооборот с помощью единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений «Работа в России».

Ранее Минтруд предложил по-новому рассчитывать отпуск при увольнении сотрудника. Согласно изменениям, которые ведомство намерено внести в Трудовой кодекс, появится понятие «нормальная продолжительность рабочего времени» и уточняется расчёт количества дней отпуска за один месяц.