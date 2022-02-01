Минтруд рекомендовал перевести максимальное число работников на удалёнку

Российская трёхсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удалённый режим работы в связи с кратным ростом заболеваемости коронавирусом. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда, перевод работника на удалёнку не может являться основанием для сокращения зарплаты.

Соответствующий документ утверждён на заседании РТК 28 января 2022 года, — сообщили в министерстве.

По данным министерства, в настоящее время дистанционно работают порядка трёх млн человек. Число работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется работодателем самостоятельно, исходя из возможностей работодателя и работников.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству труда завершить к 31 января затянувшуюся разработку антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере. Она указала на негативные последствия штамма коронавируса «омикрон» для экономики страны и жизнедеятельности предприятий из-за массовых случаев заражения. По её словам, из-за заболеваемости коронавирусом выписывается до 500 тысяч больничных листов в сутки.