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Здоровье

Названы продукты, которые помогут держаться в тонусе без кофе

Диетолог Круглова перечислила продукты, которые помогут держаться в тонусе без кофе
11:56, 13 апреля 2022
Названы продукты, которые помогут держаться в тонусе без кофе
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Придать бодрости вместо кофе может чашка зелёного или чёрного чая, который содержит стимулирующие центральную нервную систему теанины, рассказала «Москве 24» член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Специалист отметила, что в отличие от кофе, который даёт мгновенный прилив сил, чай действует более сглажено.

Если кофеин работает здесь и сейчас, и эффекта хватает максимум на 2–3 часа, то у теанинов более сглаженное действие, которое дольше сохраняется по времени, — объяснила врач.

Круглова рассказала, что поддерживать состояние бодрости также помогут продукты с содержанием железа, йода, витаминов группы B и магния, при условии, что всех остальных питательных веществ в рационе тоже достаточно. Стимулирующего эффекта, как от кофе, они не дадут, но помогут человеку быть активным.

Так, например, по её словам, при дефиците железа может наступить снижение работоспособности и сонливость. Железо содержится в основном в животных продуктах — говядине и птице, в растительных источниках его меньше. Для восполнения йода Круглова советует в питание включать морепродукты, морскую капусту и йодированную соль.

Исследователи из Южной Кореи ранее выяснили, что кофеин способствует предотвращению попадания кальция в артерии, тем самым минимизируя риски инфаркта.

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