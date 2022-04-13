Названы продукты, которые помогут держаться в тонусе без кофе

Придать бодрости вместо кофе может чашка зелёного или чёрного чая, который содержит стимулирующие центральную нервную систему теанины, рассказала «Москве 24» член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Специалист отметила, что в отличие от кофе, который даёт мгновенный прилив сил, чай действует более сглажено.

Если кофеин работает здесь и сейчас, и эффекта хватает максимум на 2–3 часа, то у теанинов более сглаженное действие, которое дольше сохраняется по времени, — объяснила врач.

Круглова рассказала, что поддерживать состояние бодрости также помогут продукты с содержанием железа, йода, витаминов группы B и магния, при условии, что всех остальных питательных веществ в рационе тоже достаточно. Стимулирующего эффекта, как от кофе, они не дадут, но помогут человеку быть активным.

Так, например, по её словам, при дефиците железа может наступить снижение работоспособности и сонливость. Железо содержится в основном в животных продуктах — говядине и птице, в растительных источниках его меньше. Для восполнения йода Круглова советует в питание включать морепродукты, морскую капусту и йодированную соль.

Исследователи из Южной Кореи ранее выяснили, что кофеин способствует предотвращению попадания кальция в артерии, тем самым минимизируя риски инфаркта.