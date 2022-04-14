Самые важные церковные православные праздники в 2022 году

Церковные праздники — важные даты для всех православных, а многие верующие по ним выстраивают всю свою жизнь. Каждый год события отмечают по специальному календарю церковных праздников. Важно знать заранее все числа, так как к ним необходимо готовиться: читать определённые молитвы, соблюдать пост и посещать службы. NEWS.ru расскажет, какие церковные праздники и когда нас ожидают.

Какие церковные праздники будут в 2022 году

В чём отличие церковных праздников от так называемых гражданских?

Многие христиане задумываются об этом, когда начинают ходить в церковь. Обычные праздники, как правило, выходные для всех трудящихся. Также они могут сопровождаться массовыми гуляньями и концертами. В чём же отличие православных праздников?

Бог создал людей, дал им душу, тело. Это уже великое чудо и радость. Поэтому суть православных праздников в том, чтобы напоминать людям о главном — своём происхождении и роли Создателя. В эти дни люди заново переживают евангельские события, как бы ни были они от нас далеки.

Какой бы церковный праздник сегодня ни наступил, он даёт возможность уйти от обыденности и посвятить определённый день общению с Богом. Конечно, проще всего это делать в церкви. Служба помогает настроиться на нужный лад и забыть на время о мирских делах.

Календарь церковных праздников Сергей Булкин/NEWS.ru

Основные церковные праздники

Основные церковные праздники в 2022 году, как и каждый год, — это Пасха и 12 основных событий. Расскажем о них подробнее.

Рождество Христово — особый праздник, который приносит радость и детям, и взрослым. Ведь на земле появился Спаситель мира. Явление Бога в образе человека — это великая жертва, которая принесена для очищения от грехов всех людей.

Какой православный церковный праздник следующий по порядку? Это Богоявление, или Крещение. Два названия даны, потому что произошло сразу два чудесных события. Первое — крещение Спасителя в реке Иордан пророком Иоанном Предтечей. Второе — во время крещения на Иисуса спустился Дух Святой в виде голубя и голос с неба назвал его Сыном.

По календарю церковных православных праздников на 40-й день от Рождества празднуют Сретение Господне. Оно считается символом встречи с Всевышним. В этот день Богородица вошла с сыном в церковь, чтобы посвятить его Богу.

Какой церковный праздник наступает за девять месяцев до Рождества? Это Благовещение. Ангел принёс Деве Марии благую весть: она родит Спасителя. После наступает Вербное воскресенье. Его празднуют за семь дней до Пасхи. Название события произошло от случая: когда Бог въезжал в Иерусалим, ему под ноги бросали ветки деревьев.

Вознесение — этот светлый церковный православный праздник отмечают на 40-й день после Пасхи. После своего чудесного воскрешения Иисус оставался этот срок на земле, а затем благословил учеников и вознёсся на небо. Следующее событие — Троица. Апостолам была явлена истина о трёх ипостасях Бога. На 10-й день после Вознесения на учеников снизошёл Святой Дух.

19 августа — православный праздник Преображение, посвящённый изменению облика Иисуса Христа на горе Фавор перед учениками Петром, Иаковом, Иоанном. Обычно люди приносят в церковь плоды и освящают их, поэтому второе наименование события — Яблочный Спас.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Название праздника означает смерть, но подразумевается только земная кончина и переход к вечной жизни. Сам Христос с ангелами явился, чтобы принять душу своей Пречистой Матери и возвести её в рай.

Церковные православные праздники Сергей Булкин/NEWS.ru

27 сентября по календарю православных праздников отмечают Воздвижение Креста Господня. Почему у события такое название? Оно посвящено кресту, на котором принял муки Бог. Крест нашли, откопали из земли, где он пролежал 300 лет, и стали отмечать этот день.

Рождество Богородицы отмечают 21 сентября. День посвящается рождению Марии, будущей Матери Господа. После 40 дней молитв просьба от бездетной пары из Назарета была услышана. Иоакиму явился ангел, который возвестил благую весть.

Введение во храм Богоматери отмечают 4 декабря. Праздник посвящается выполнению родителями Марии обета. Они обещали, что отдадут дочь во служение Богу. Так с трёх лет она и жила при храме до дня обручения с праведным Иосифом.

Календарь церковных праздников

Мы рассмотрели 12 православных праздников. Сегодня они считаются самыми важными. Кроме этого, все события бывают переходящими и непереходящими. Чем они отличаются? Всё просто. Числа, по которым отмечают непереходящие праздники каждый год, одни и те же.

Переходящие же события не привязаны к определённой дате в календаре православных праздников. Они ежегодно сдвигаются в зависимости от даты празднования Воскресения Христова. Сам великий для каждого верующего день определяется по старинным правилам, которые разработали на Вселенском соборе в далёком 325 году.

Отмечать событие необходимо в первое воскресенье в фазу полнолуния в день или после весеннего равноденствия. Поэтому промежуток выбора даты получается большой: от 21 марта до 25 апреля.

Православные праздники в 2022 году Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Великие православные праздники в 2022 году

Какие православные церковные праздники считают великими? К ним относятся следующие события. Обрезание Господне. В этот день верующие вспоминают еврейский обычай, по которому младенец Христос принял обрезание и получил имя Иисус. В этом году празднование пришлось на 14 января.

Почитаемый праздник — Рождество Иоанна Предтечи. Он утверждён в честь рождения Иоанна Крестителя у праведных Захарии и Елисаветы. Его почитают как великого святого, называют первым мучеником и просветителем. Праздник каждый год отмечают 7 июля.

12 июля по календарю церковных православных праздников отмечается день великих проповедников — апостолов. Святой Петр был одним из учеников Христа. Святой Павел вначале сам выступал против православных, затем принял веру. Оба святых проповедовали учение о Христе по всему миру. Закончили свой земной путь в Риме с разницей в один год. Они приняли мученическую кончину.

Какой сегодня православный праздник считают самым скорбным? День, когда верующие вспоминают убийство святого. Он так и называется — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Почему такое страшное событие отмечают? Вместе с горем от злодеяния есть и торжество от силы духа и веры Пророка. Он показал настоящий пример служения Богу. Это событие отмечают 11 сентября.

Покров Пресвятой Богородицы — светлый и радостный праздник, который даёт надежду и защиту. Христиане вспоминают событие явления святой Андрею Юродивому и его помощнику Епифанию. Они видели, как Богородица покрыла своим головным убором — покровом всех, кто был в церкви, загораживая их от несчастий.

Церковные праздники в России Сергей Булкин/NEWS.ru

Церковные праздники в России в апреле

В этом месяце христиане отмечают три основных события. 17 апреля они встречают Вербное воскресенье. Этот православный праздник сегодня настолько популярен, что даже неверующие следуют его традициям. Веточки вербы покупают и ставят дома практически все. В день праздника христиане освящают в церкви свои букеты. Важно не заниматься домашними делами, молиться и не ссориться с близкими.

Следующее событие — Чистый четверг, его встречают 21 апреля. Обычно миряне его соблюдают с внешней стороны: моются, делают уборку. Но смысл события для верующих очень глубокий. Оно посвящено Тайной Вечере Иисуса Христа с 12 апостолами. Трапеза та была необычная, Иисус установил Таинство причащения.

Традиционно христиане тоже исповедуются в грехах и причащаются в церкви. Есть поверье, что мытьё в этот день очищает тело и душу. В праздник нельзя никого обижать, плохо о ком-то думать.

Какой сегодня православный праздник считают самым главным? Несомненно, это Пасха. В этом году ее встречают 24 апреля. Воскрешение Бога — это важнейшее событие в Священной истории. Оно даёт радость и надежду всем христианам. Светлое Воскресение встречают в храме, только затем — с домашними за праздничной трапезой. Заранее пекут куличи, красят яйца. Главное, это не внешние атрибуты праздника, а внутреннее состояние человека. Важно молиться и быть с Богом.

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