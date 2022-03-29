Праздник Светлой Пасхи — история и традиции

Пасха, или Воскресение Христово, самый главный и важный христианский праздник. Ежегодно его отмечают во всём мире, причём не только христиане. Для глубоко верующих людей Пасха — это напоминание о Воскрешении Иисуса Христа. Для тех, кто менее погружён в религию, праздник является отличным поводом изучить все пасхальные традиции, ритуалы, обычаи, и просто отлично провести время с семьёй и близкими. Пасха — это праздник света и добра, именно поэтому он так широко празднуется. Краткая история возникновения Пасхи

Светлый праздник Пасхи — история и традиции

Пасха до прихода Христа

Несмотря на то что второе название Пасхи Воскресение Христово, праздник берёт своё начало задолго до рождения Христа. Согласно легенде, рассказанной в Ветхом Завете, много лет назад еврейский народ находился под рабством и гнётом египтян. Несмотря на такую жестокость и несправедливость, евреи верили в то, что к ним явится Бог и освободит от страданий.

И Бог явился. Он послал в Египет Моисея и его брата, чтобы те спасли народ от мучений. Моисей пришёл к египетскому фараону и потребовал от лица Господа освобождения евреев. Тот ответил отказом, так как не верил в Бога. В ответ на это Моисей решил доказать его существование правителю. Он навёл на египетский народ десять страшных казней: превратил воду Нила в кровь, устроил нашествие жаб, мошек, пёсьих мух и саранчи, заморил весь местный скот, покрыл тела египтян язвами и нарывами, явил гром, молнии и огненный град, покрыл Египет тьмой, а затем убил всех первенцев.

Фараон верил в колдунов, но они не смогли помочь исправить последствия казней, поэтому он отпустил евреев со своих земель. Позднее правитель передумал и пустился в погоню за своими бывшими рабами. Когда Моисей с освобождённым еврейским народом подошёл к морю, оно расступилось, и все смогли перейти на другой берег по его дну. Фараон же там утонул.

Православные традиции pixabay.com

Именно с тех пор иудеи отмечают Светлый праздник Пасхи, как символ освобождения от гнёта стараниями Господа. В переводе с иврита название праздника означает «миновал».

Христианская Пасха

История христианской Пасхи связана с приходом сына божьего, Иисуса Христа, его смертью и Великим Воскрешением.

Христос родился недалеко от Вифлеема, в маленькой деревне Назарет. В 30 лет он прошёл обряд крещения на реке Иордан. Спустя три года он собрал за столом своих 12 учеников — апостолов. Верующим это событие наиболее известно как Тайная вечеря. Иисус поведал о том, что вскоре один из учеников его предаст. Предателем в будущем станет Иуда.

Спустя день римский прокуратор Понтий Пилат распорядился арестовать Христа. Он боялся националистических волнений, которые, по его мнению, мог создать Иисус. Прокуратор хотел на корню искоренить христианство, так как опасался подобного действия против режима от христиан. Понтий Пилат пытал Христа — бил плетьми, «короновал» его терновым венком. Иисус не сдавался — вера для него была превыше мучений. Наоборот, он считал, что именно мучения дают возможность постичь веру. В конечном счёте прокуратор распорядился распять Христа.

В Страстную пятницу Господь был распят на кресте на Голгофе. Ученики похоронили его в пещере рядом с горой. В ночь с субботы на воскресенье Мария Магдалина и другие женщины пришли в эту пещеру, чтобы омыть тело Иисуса. Но придя туда, они обнаружили, что от гроба отвален огромный камень, а в самой гробнице никого нет. Тогда к ним явились два ангела и поведали о божественном Воскрешении Христа. Именно поэтому воскресный день так называется. Таким образом, Иисус принёс себя в жертву ради спасения человечества от смерти. Его пример показал, что физическая смерть — не конец существования человека.

История Пасхи pixabay.com

Дата празднования Пасхи

Пасха, а также все другие православные даты, связанные с ней (Вход Господень в Иерусалим, Масленица, Великий пост, Вербное Воскресенье, Вознесение Господне, Троица) являются переходящими праздничными днями. Это значит, что у них нет конкретной даты в стандартном календаре и день празднования высчитывается через лунно-солнечный еврейский религиозный календарь. Пасха справляется на неделю позже еврейского Пейсаха и обязательно попадает на воскресенье. Чтобы самостоятельно рассчитать, в какой день будет Пасха в этом году, можно воспользоваться пасхалией — системой определения дня святого праздника.

В 2022 году в России Пасха отмечается 24 апреля согласно восточной традиции. По западной традиции праздник пройдёт на неделю раньше — 17 апреля.

Пасхальные традиции в России

В Россию Пасха пришла только в X веке в связи с принятием православия на Руси. Праздник сразу полюбил русский народ. Для каждого это был важный символ близости, связи с Богом. Издревле люди скупали десятками яйца, а при встрече с кем-нибудь обменивались ими и христосовались.

Христосование — это пасхальное приветствие, распространённое у православных верующих. Традиция сохраняется и по сей день. При встрече важно произнести фразу «Христос воскрес». На это тебе ответят: «Воистину воскрес». Таким образом христиане как бы сообщают своим собеседникам о случившемся чуде и о своей радости по этому поводу. Влюблённые молодые люди должны христосоваться таким образом, чтобы их никто не видел, в противном случае это сулит неудачи.

даты празднования Пасхи Сергей Булкин/NEWS.ru

Воцерковлённые люди также соблюдают Великий пост перед Пасхой. Таким образом они готовятся к празднованию. Суть соблюдения поста заключается в том, чтобы верующий человек мог как можно ближе установил связь, контакт с Богом, а для этого его ничто не должно отвлекать. Во время поста нужно отказаться от таких продуктов, как мясо, рыба, яйца, молоко, вино. Также желательно не употреблять пищу чаще одного раза в день. Тем самым пост как бы тренирует тело человеческое, усмиряет в нём страсти и зависимости. Великий пост начинается после Масленицы и длится 48 дней, до наступления Пасхи.

За неделю до наступления Пасхи начинается Страстная неделя. В это время нужно продолжать соблюдать Великий пост. Более того, он становится более строгим — нельзя готовить еду на огне и употреблять сливочное масло. В пятницу и субботу желательно вообще воздержаться от пищи и пить исключительно воду.

Во время Страстной недели верующий наводит порядок и чистоту в доме, закупается продуктами к Пасхе, готовит куличи и красит яйца. Также особенно ценны в этот период добрые поступки по отношению к нуждающимся — подаяние милостыни, помощь в лечении родных и близких.

Самое главное, что нужно делать во время Страстной недели — молиться Богу. Часто, душевно, от всего сердца. Если православный человек знает молитвы, он произносит их наизусть. Если нет — можно прочесть Молитвослов или Библию. Ещё важно в эти дни посещать богослужения в храме, ставить свечи, молиться с другими прихожанами. В Страстную неделю они проходят ежедневно, поэтому возможность посетить церковь есть у каждого человека.

Праздник Пасхи Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь перед Пасхой верующие также собираются в храме, чтобы встретить праздник. Лучше всего приходить заранее, так как у каждого святого места в эту ночь собираются большие очереди людей. Церемония начинается после 23 часов. В храме находится плащаница, изображающая положение во гроб Спасителя. Именно вокруг неё собираются прихожане. Священники читают канон Великой Субботы, в котором говорится о погребении Христа. По окончании плащаница уносится в алтарь. Во время церемонии верующие могут освятить яйца и куличи. В некоторых храмах также распространены практики Крестного хода и распространения Благодатного огня.

В день Пасхи заканчивается Великий пост, поэтому теперь верующий человек может позволить себе традиционную трапезу. Пасхальное утро начинается с традиционных угощений — яиц, кулича и творожной пасхи.

В течение дня будет важным похристосоваться со всеми своими родными и близкими, а желательно и с другими людьми, которых ты встретишь. Это не знак приветствия, это клич о радости по случаю Воскрешения Господа.

Во время Пасхи по всей стране проводятся богослужения в храмах, фестивали, ярмарки, концерты. В городах и деревнях начинаются массовые гулянья по случаю светлого праздника.

Пасхальные яйца, куличи и кролики как символы Пасхи

Далеко не все люди на сегодняшний день знают историю Пасхи, однако символы праздника знакомы многим. Перед знаменательным воскресеньем христиане красят яйца, пекут куличи. Среди католиков также распространён такой символ, как пасхальный кролик. Благодаря этим атрибутам праздник становится узнаваемым и для человека нехристианских ценностей. Расскажем о каждом по отдельности.

Пасхальные яйца

Традиция красить яйца существовала и до появления Пасхи, за несколько тысяч лет до нашей эры. Археологи со всего мира находили расписные страусиные яйца вблизи захоронений древних египтян и шумеров. У этих и многих других языческих народов яйцо являлось олицетворением вселенной, из которой и зарождается жизнь.

Праздник Пасхи Сергей Булкин/NEWS.ru

Этот символ был заимствован и адаптирован с приходом христианства. Согласно поверьям, одна из первых последовательниц Христа Мария Магдалина принесла корзину варёных яиц к гробу Иисуса и поделилась ими с другими женщинами, находящимися рядом. В момент воскрешения Господа, они побагровели. Именно с тех пор красное яйцо стало важнейшим атрибутом Пасхи, который указывает как на символ жизни, рождения, так и на цвет крови Христа.

Однако сегодня не обязательно красить яйца именно в красный цвет. Многие христиане используют и другие цвета, рисуют узоры, или даже используют цветную термоплёнку. Главное, сам ритуал окрашивания во имя светлого праздника.

Не менее важен и другой ритуал — освящение пасхальных яиц. Как правило, православные верующие готовят куличи и красят яйца в Великий четверг, а в субботу перед Пасхой или в пасхальное утро приносят их в храм, чтобы освятить. Действие сопровождается пением праздничного тропаря и молитвой. Эти кушанья стоит начать есть не раньше наступления Пасхи. Именно с яйца должна начаться воскресная трапеза.

Помимо этого, с пасхальными яйцами существует множество игр. Одна из таких — катание яиц. Суть игры заключается в скатывании их с горок и специальных дорожек по полу, траве, песку. Задача игрока — собрать все яйца соперника. Для этого в них нужно попасть своим.

Известна и другая игра — битки. В ней два человека берут по яйцу и бьют ими друг об друга так, чтобы разбить яйцо оппонента и оставить своё невредимым и целым.

Пасхальный кулич

Не менее важным символом пасхального стола является кулич. По преданию после своего воскрешения Иисус отведал пищу вместе с апостолами. При этом центральное место за столом оставалось свободным, потому что там ставили свежий хлеб. Позднее из этой легенды сформировался обычай — священнослужитель ходил со свежим хлебом вокруг храма, а после ставил на стол. Каждый прихожанин мог отломить себе кусочек.

Рецепты куличей Сергей Булкин/NEWS.ru

Тот хлеб и стал прообразом современного кулича. Так у православных появилась традиция печь куличи на Пасху и по случаю других больших праздников, и готовить их стали не только церковные служители, но и все верующие. Ранее мы уже описывали некоторые секреты приготовления куличей и их рецепты, ознакомиться можно здесь.

Так же, как и яйца, кулич несут в субботний день в храм, где его освящают. Помимо этого, принято ставить свечу в центр кулича и поджигать её. Есть его можно в пасхальное утро. Таким образом, именно употребление кулича ознаменовывает окончание Великого Поста.

Пасхальный кролик

Пасхальный кролик (или заяц) — неотъемлемый символ Пасхи в странах Западной Европы и Северной Америки. Как гласят исследования, прообраз современного кролика зародился на территории древней Германии в те времена, когда тевтонский народ поклонялся языческим божествам. Одним из таких была богиня весны и плодородия Эостра. Её символом как раз являлся кролик — олицетворение плодовитости.

Постепенно эти символы смешались и перешли в католичество. Но даже в России заяц стал узнаваться как пасхальный атрибут. Как правило, к празднику лепят всевозможные фигурки кроликов, несущих яйца, из шоколада, цветов, воска. А в Мюнхене даже существует музей, посвящённый пасхальному зайцу.

Празднование Пасхи в странах мира

Несмотря на религиозную составляющую, Пасху справляют во всём мире приверженцы всех конфессий. В каждой стране и у каждого народа есть свои уникальные особенности и традиции празднования. Именно в таких деталях и проявляется широта и величие праздника.

Израиль

Еврейская Пасха (Пейсах) отличается от христианской своей историей, символами и обычаями. Празднуется она в честь спасения Богом еврейского народа от рабства в Египте. Традиционно отмечается 8 дней — первый и последний являются выходными днями, остальные —- праздничными буднями. В первый день Пасхи категорически запрещено работать, в синагоге проводится торжественная служба. Главный обряд еврейского Пейсаха — праздничный ужин седер. На столе должны находиться маца, жареное мясо на кости, зелень, варёные яйца, тёртый хрен, яблоки и орехи. Каждый из этих продуктов имеет сакральный смысл, нарушать правила трапезы ни в коем случае нельзя. Также во время седера проводятся и другие ритуалы — читаются заповеди, молитвы, поются священные псалмы.

Празднование Пасхи в странах мира Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Германия

Истоки германской Пасхи также отличаются от привычных нам. Праздник берёт своё начало с тевтонских времён, когда жители Германии верили в языческих богов. Они праздновали наступление весны, славя богиню плодородия Эостру. Позднее христианская церковь объединила этот день с Пасхой. Основные символы праздника в Германии сегодня — пасхальные яйца и кролик, а также нарциссы. В честь Пасхи немцы старательно обставляют свои дома и улицы яйцами и лентами. Важный ритуал — украшение фонтанов и колодцев, потому как вода — символ жизни. В субботу накануне праздника в городах Германии разводят большие пасхальные костры. В священный день по традиции устраивается праздничный обед.

Великобритания

В Англии Пасха считается более важным праздником, чем Рождество. Для британских школьников в честь праздника объявляются двухнедельные каникулы. Воскресным утром верующие идут в церковь встречать закат. В храме зажигается большая восковая свеча, её протыкают десятью булавками. Это аллюзия на Христа. На Пасху англичане надевают новую одежду, символизируя тем самым приход весны. Ещё один важный символ британской пасхи — белые лилии. По поверьям, именно эти цветы получила дева Мария в день, когда родила Иисуса. Среди основных угощений — яйца и специальные булочки с надрезом в виде креста, олицетворяющим распятие.

США

Америка почти полностью состоит из выходцев со всего мира, поэтому традиции там могут сплестись в один большой узелок. Тем не менее есть и общепринятые. В праздничное утро в храмах проходят службы, где прихожане коллективно воспевают Иисуса Христа. Дети в этот день получают подарки от пасхального зайца — корзинку с яйцами и конфетами. Главные угощения — ветчина с ананасами и картофель. Как и в России, в США распространена игра в катание яиц. Самая большая площадка для игры обустраивается на газоне у Белого дома.

Праздник Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия

В Страстную пятницу римляне совершают Крестный ход от Колизея до Палатинского холма. В субботу посещают службу в храме, после которой разносят по домам благодатный огонь. В пасхальное воскресенье на главных площадях Рима собираются тысячи людей, чтобы послушать проповедь и поздравления от папы Римского. Одна из главных особенностей итальянского праздника — повсеместные театральные постановки, в ходе которых артисты рассказывают итальянцам о Христе, его жизни и земных страданиях. Детям в Пасху дарят шоколадные яйца, куриные же, как правило, не используют. На следующий понедельник начинается Маленькая Пасха. В этот день люди собираются на пикники за городом, а в самих городах продолжают проводиться праздничные мероприятия.

Франция

Особенный символ наступления Пасхи во Франции — звон колоколов. В Страстную неделю они умолкают, это знак траура по Господу. В праздничное воскресенье же его можно услышать повсюду, он символизирует воскрешение Христа, продолжение жизни. Как и в других странах, во Франции всю неделю проходят церковные службы. Французы приходят в храмы освятить воду, а затем дарят её друг другу. Таким же ценным даром являются и расписные яйца. Пасху люди проводят, как правило, дома, в кругу семьи.

Польша

В Польше существует много самобытных пасхальных традиций. Одной из таких является прощание с журом и селёдкой. Жур это постный суп, а селёдка — единственное дозволенное в пост мясо. Накануне Пасхи поляки устраивают похоронные церемонии этим блюдам, закапывая их в землю. В некоторых районах страны жители делают соломенное чучело Иуды, которое впоследствии пинают, бьют и тащат по земле в разные стороны. Ярким днём, связанным с Пасхой, является Мокрый понедельник. По случаю его наступления жители Польши обливают друг друга водой. И многие этому радуются, потому что подобный ритуал приносит здоровье и удачу.

История и традиции Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Празднование Пасхи в 2022 году в России

Традиционно по всей России каждый год проходят различные пасхальные мероприятия. Помимо стандартных церковных служб, проводятся и фестивали, ярмарки, концерты. Этот год не исключение — уже запланировано свыше ста праздничных программ.

Наиболее массовым мероприятием является Московский пасхальный фестиваль, который в 2022 году отметит своё семнадцатилетие. Откроется он 28 апреля большим симфоническим концертом, который проведёт оркестр Мариинского театра в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

В ходе фестиваля будет проведена хоровая программа, которая соберёт исполнителей хорового пения со всей страны и ближнего зарубежья.

Одним из важнейших символов Пасхи и православия в целом является колокольный звон. Поэтому в рамках мероприятия пройдёт концерт колокольной музыки, в котором примут участие более 40 профессиональных звонарей.

В московском музее-заповеднике «Царицыно» запланирована праздничная интерактивная программа «Три встречи весны». Посетители смогут познакомиться с древними обычаями встречи весны, пасхальными играми и забавами и другими исконно русскими традициями.

Также с 9 по 14 апреля в парке культуры и отдыха «Сокольники» в Москве пройдёт ежегодная выставка-ярмарка «Вербная неделя». Пришедшие смогут приобрести свечи, иконы, крестики, сувениры, костюмы, православную литературу. Кроме этого, они смогут пообщаться с другими верующими, узнать рецепты куличей, поделиться своими обычаями празднования.

Однако учитывая эпидемиологическую обстановку в стране и мире, связанную с коронавирусными заболеваниями, расписание мероприятий может измениться.

Празднование Пасхи в 2022 году Сергей Булкин/NEWS.ru

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