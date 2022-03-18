«Росптицесоюз» намерен не допустить повышения розничных цен на яйца

«Росптицесоюз» опроверг рекомендацию о повышении розничных цен на яйца и заявил, что обсуждает меры по недопущению их подорожания, пишет РИА Новости. До этого в СМИ появилась информация, что птицефабрики начали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца

На совете директоров был разговор о недопущении роста цен на яйца. Экстренный совет директоров собран, чтобы <...> не допустить резкого повышения цен, — заявила гендиректор «Росптицесоюза» Галина Бобылева.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в Росптицесоюзе сообщило, что производители яиц решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на 40%. Основная причина увеличения стоимости заключается в том, что рынок выпуска яиц на треть зависит от импорта, и их стоимость привязана к повышению валютного курса. Сообщалось, что в рознице яйца уже подорожали на 25%.

Также сообщалось, что в качестве «антикризисного продукта» ряд птицефабрик решили поставлять яйца на бугорчатой подкладке по 30 штук. Эксперты отмечают, что фасовка может удешевить продукцию, но потребуются дополнительные затраты на замену упаковочного оборудования. К тому же такой формат может привести к потере части клиентов из числа крупных ритейлеров, которые заинтересованы в поставках продуктов в меньшей упаковке.