Майские праздники — 2022. Как отдыхаем

Скоро наступят долгожданные майские праздники. Кто-то планирует поехать за границу, кто-то на дачу. Приятно будет расслабиться дома или навестить друзей. Чтобы вы ни выбрали, важно заранее знать календарь майских праздников. Тогда можно все успеть и в полной мере насладиться свободными деньками.

Как отдыхаем на майские праздники

Майские праздники в 2022 году продлятся восемь дней. Есть выходные, которые перенесли с январских каникул, это 3 и 10 числа. Первый день месяца — воскресенье, поэтому 2 число тоже включили в отдых. Календарь майских праздников выглядит следующим образом:

В связи с Праздником Весны и Труда отдыхаем с 1 по 3 мая. Суббота 30 апреля добавляет ещё одни сутки к официальным майским праздникам. Получается четыре дня подряд.

Второй период отдыха — с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.

Такой отдых на майские праздники предстоит тем, кто работает по пятидневке. Если ваш график отличается, вы работаете в частных организациях, то сведения нужно уточнить у руководителя. В своём режиме встретят майские праздники в 2022 году многие врачи и спасатели.

В прошлом году указом В. В. Путина отдых на майские праздники продлили в связи с тяжёлой обстановкой по коронавирусу. Всем работникам на этот период сохранили заработную плату. Стоит ли ожидать и сейчас дополнительных дней? Точных сведений, будут ли майские праздники в 2022 году в России такими же продолжительными, нет. Всё зависит от количества заболевших.

Пока эпидемия сдаёт свои позиции. На начало марта по данным Роспотребнадзора уровень заболевших снизился в 75 регионах России. Уже на большей части территории страны отказались от QR-кодов. В Московской области отменили обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. С другой стороны, в некоторых регионах ещё действуют все ограничения. Поэтому продлят ли майские праздники в 2022 году в отдельных регионах России, сложно сказать.

Отдых на майские праздники Сергей Булкин/NEWS.ru

Майские праздники в России

Люди по-разному планируют отдых на майские праздники. По традиции многие отмечают 9 Мая на праздничной демонстрации. Эта дата ознаменовала завершение Великой Отечественной войны. Именно в этот день И. Сталин сообщил о капитуляции Германии, а также предстоящем праздновании первого Дня Победы. Поэтому это не просто майский праздник, а дань уважения всем, кто участвовал в военных действиях, работал для победы в тылу. Благодаря народному подвигу мы живём и растим наших детей.

А вот с другим официальным майским праздником не всё так просто. Несмотря на название «День Весны и Труда», его отмечают не в первый день весны, да и день нерабочий. У Первомая есть своя история. Разберёмся, откуда появился такой майский праздник.

Вспомним XIX век. В 1856 году в Австралии, которая тогда была английской колонией, рабочие требовали улучшить условия труда. Они хотели сократить время работы с 10–12 до восьми часов в день. Их предложение приняли.

Через 30 лет в Соединённых Штатах Америки рабочие организовали забастовку, чтобы отстоять свои права. Случилось это в Чикаго 1 мая 1896 года. В попытках разогнать людей погибли несколько полицейских, а также участников акции. Нескольких организаторов бунта на Хеймаркете приговорили к смертной казни.

В память об этом дне и погибших людях конгресс II Интернационала, который прошёл во Франции в 1889 году, объявил эту дату Днём солидарности рабочих всего мира. Было принято решение, что все люди на Земле могут в этот день проводить митинги в защиту своих прав.

А затем он стал официальным майским праздником и в нашей стране. После революции 1917 года его стали отмечать как День Интернационала. Принято было собираться на всеобщие демонстрации. Люди радовались, что свергли царя и вся власть перешла народу.

Хоть майский праздник и носил яркий политический оттенок, в шествиях участвовали даже дети. Родители сажали малышей на плечи, чтобы не потерять в толпе. Это было зрелищное событие. Люди шли с флагами, транспарантами. В параде принимала участие военная техника. Этот майский праздник в 2022 году отмечают по-другому, но радостный настрой остался.

Майские праздники Анатолий Гаранин/РИА Новости

С 1928 года выходных стало два. Обычно 1 мая все ходили на демонстрации, а на следующий день выезжали на природу. Люди устраивали пикники, отдыхали всей семьёй и с коллегами. Название у праздника изменилось в 1992 году. Он стал уже привычным нам Праздником Весны и Труда.

Многие воспринимают этот день просто как дополнительный выходной. Этот майский праздник в 2022 году уже не носит того яркого политического оттенка, как раньше. Шествия с лозунгами и транспарантами заменяют концертами и ярмарками, весёлыми шоу. Часть мероприятий можно будет посмотреть онлайн.

Полностью майские праздники в 2022 году продлятся больше недели. Поэтому времени хватит и на ярмарки, и на пикники на природе. Но, как бы вы ни намеревались отдыхать на майские праздники, важно заранее спланировать приятные события и запастись хорошим настроением.

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