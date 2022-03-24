9 мая: история праздника День Победы и его традиции

В истории праздников многих государств особое место занимает 9 мая — День Победы над нацистской Германией. Этот день знаменует окончание кровопролитной Второй мировой войны, унёсшей жизни миллионов людей. Праздник День Победы навсегда вошёл в историю и вечно будет напоминать поколениям о победе над фашизмом.

В 2022 г. мы будем отмечать 77-ю годовщину праздника. Хоть современная жизнь далека от ценностей и устоев советской эпохи, День Победы был, есть и будет не только в истории, но и в сердцах россиян. Вспомним основные вехи войны, из которых сложилась история праздника 9 мая, а также о традициях, символах и атрибутах этого дня.

История праздника 9 мая Евгений Халдей

История праздника 9 мая

Великая Отечественная война длилась 4 года. За это время не вернулись домой более 26 млн советских граждан, и эта печальная статистика не только о погибших воинах, но и о мирных жителях, которые скончались в военные годы на родной земле или были вывезены на другие территории.

Весной 1945 г. Германия была окружена войсками СССР и союзниками — странами-участницами антигитлеровской коалиции. К слову сказать, в 1945 г. против Гитлеровского режима воевали уже 56 стран. 30 апреля, узнав о том, что Красная армия захватила первый этаж Рейхстага, Адольф Гитлер кончает жизнь самоубийством в своём бункере в Берлине. Далее события, вошедшие в историю создания праздника Дня Победы, развивались стремительно.

Без главнокомандующего немецкой армией антигитлеровская коалиция довольно быстро одержала победу. 4 мая британцы в Люнебургской пустоши заставили немецкие войска сложить оружие. Спустя считанные дни происходит окончательная капитуляция фашистских войск и подписание акта передачи под названием «Акт о военной капитуляции».

Это ключевое событие в истории 9 мая. Однако не все знают, что некоторые страны отмечают День Победы 8 мая. Причина в разнице часовых поясов и бумажной волоките. Официально акт был подписан 8 числа в 23:01. С европейской стороны документы были подготовлены сразу же, но в Москву пришли после полуночи с 8 на 9 число.

О победе над Третьим рейхом советский народ узнал 9 мая 1945 г. из оповещений Юрия Борисовича Левитана. Именно ему была оказана честь сообщить о победе советских войск над фашистской Германией. В военные годы Юрий Борисович доносил до населения сводки Совинформбюро и приказы Иосифа Сталина. Он обладал уникальным тембром голоса, а впоследствии стал символом советского радио, получил звание народного артиста СССР. Его голос, как неотъемлемую часть истории, можно услышать и в наши годы на День Победы в России.

9 числа 1945 г. началось и празднование Победы. Люди не устраивали парадов, не было Бессмертного полка, гвоздик, салютов в привычном для нас исполнении. Люди, изнеможённые войной, просто обнимались с незнакомцами, радовались со слезами на глазах и комом в горле, накрывали столы, пели, плясали и ждали возвращения домой оставшихся в живых солдат. С этого для стали формироваться традиции празднования 9 мая.

День Победы Сергей Булкин/NEWS.ru

Атрибуты и традиции в истории праздника Дня Победы

На 9 мая люди отдыхали до 1948 г. Потом официальный праздник был упразднён, но это не мешало устраивать праздничные мероприятия в каждом из населенных пунктов государства. Официальный выходной вернули только в 1965 г. Расскажем историю празднований 9 мая со Дня Победы в 1945 г., а также о том, как принято отмечать праздник сегодня в России.

Военный парад

Традиционная и неотъемлемая часть Дня победы в истории России — военные парады. Они являются ключевым этапом празднования. Главным парадом страны ежегодно восхищаются и по телевидению по прямой трансляции, и непосредственно на месте события — на Красной площади в столице РФ. Масштабный, заранее отрепетированный, он заставляет трепетать не только россиян, но и иностранных граждан, которые наблюдают за событием в прямом эфире.

В программу включена демонстрация военной мощи, парадное шествие разных подразделений военных сил РФ, учащихся военных учебных заведений, поздравление президента. Задействована наземная и воздушная военная техника.

Гости парада — ветераны ВОВ, представители государства, жители и гости России (когда не было ограничений, связанных с пандемией). Парадные военные шествия устраивают и во многих других городах, в особенности в городах-героях.

Первый в истории военный парад в честь Дня Победы устроили 24 июня 1945 г. Это торжественное военное мероприятие навсегда вошло в историю нашей страны. В кульминации парада особый сводный батальон бросал нацистские знамёна к подножию мавзолея Ленина. Низложение намеренно проводили в перчатках, тем самым подчёркивая отвращение к разбитому врагу.

Следующий парад провели только спустя 20 лет. В 1965 г. впервые по Красной площади пронесли Знамя Победы. Следующие парады были проведены в 1985, 1990, 1995 годах. В 1997 г. на Красной площади была возведена специальная трибуна (до этого члены правительства во время парадов размещались на Мавзолее), и парад стал проводиться ежегодно. В 2008 г. приняли решение о возвращении традиции проведения военной техники в Москве и других крупных городах в День Победы.

День Победы в России Кирилл Каллиников/РИА Новости

История возложения венков на 9 мая

Один из самых узнаваемых атрибутов Дня Победы — традиция возложения венков к монументам, и у этой традиции тоже есть своя история.

В послевоенные годы строительство мемориалов не считали необходимостью, ведь война ещё была свежа в памяти, а ветераны были молодыми. Возведение мемориалов и памятников было требованием времени. После 1965 года росло уже новое поколение, дети о Великой Отечественной Войне узнавали из учебников и рассказов дедушек и бабушек.

Тогда по всей территории СССР и стали появляться памятные монументы. Первое в истории возложение венков на Могилу Неизвестного Солдата произошло 9 мая 1967 г., а накануне праздника был зажжён Вечный огонь.

В наши годы традиция торжественного возложения венков к монументам является четко продуманным ритуалом, который утвержден нормативными актами Президента России. Этот ритуал можно совершить только по распоряжению Министерства обороны.

Возложение венков представляет собой официальное, строго регламентированное мероприятие. Церемония проводится с участием делегаций из воинских частей, без гражданских лиц. Делегация состоит из лучших военнослужащих различных войск.

Под звуки военного оркестра двое солдат с венком и делегация подходят к памятнику (могиле), возлагает венок, затем следует минута молчания. Военный оркестр замолкает. После исполняется Государственный гимн России. Поистине трепетная, пронизывающая душу традиция.

Гражданским лицам не запрещено возлагать венки и цветы к монументам, но уже после официального мероприятия. Каждый год миллионы людей несут цветы к могилам ветеранов и неизвестных солдат, памятникам, мемориалам, выражая свою благодарность.

9 мая Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гвоздики — символ Дня Победы

Кроме возложения венков к монументам есть традиция дарить цветы ветеранам Великой Отечественной Войны. Но почему дарят именно гвоздики? Этот цветок негласно стал символом победы, а также напоминанием о непобедимой Красной армии и о красном знамени. Красные гвоздики символизируют отвагу, а также торжество праведного дела, олицетворяют свободу и верность Отчизне.

Есть и ещё один символизм: гвоздики — довольно «живучие» цветы. Возложенные к монументам букеты способны пролежать долгие дни, сохраняя первозданный вид. Это символизирует стойкость и выносливость — именно те качества, которые проявляли военнослужащие в борьбе против фашизма.

Преподносить гвоздики ветеранам — добрая и важная традиция, выражающая дань уважения тем людям, благодаря которым мы живём и растим детей в своей стране.

День Победы в истории России Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение Бессмертный полк

Бессмертный полк — общественная акция, зародившаяся в России, направленная на сохранение личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Акция заключается в том, что люди с портретами участников войны организованно идут по улицам города.

Впервые задокументированное и снятое средствами массовой информации шествие, названное «Бессмертный полк» прошло в День Победы 9 мая 2012 г. в г. Томск. Но история неофициального движения берет начало ещё в 2007 г. в Тюмени.

С каждым годом количество шествующих с портретами победителей стало увеличиваться, а география проведения акции расширяться. Эта всенародная традиция не только напоминает о людях, которые отдали жизнь за Родину, но и объединяет людей в ходе самой акции. Стать частью полка может любой человек, желающий почтить память павших в Великой Отечественной Войне. Несмотря на то, что традиция достаточно молодая, она получила призвания во всем мире.

История 9 мая Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгиевская лента

Главный атрибут Дня Победы, имеющий свою историю, — Георгиевская лента. Её отличительная особенность — сочетание двух цветов: оранжевый, символизирующий пламя, и черный, символизирующий дым. Лента вошла в наградную систему СССР как «Гвардейская лента» и являлась знаком особого отличия. Она обтягивает колодку почетного ордена Славы, которым награждались особо отличившиеся в службе солдаты.

В наши дни существует традиция, связанная с Георгиевской лентой. Волонтеры начинают раздавать её за несколько дней до праздника. Эти ленты не являются точной копией Георгиевской ленты, но ассоциируются с ней. Единственной целью акции является создание символа праздника. Делается это в знак памяти о героизме русских солдат и Великой Победе над фашизмом.

Люди в преддверии 9 мая крепят черно-оранжевые ленточки к одежде, аксессуарам, антеннам автомобилей, детским коляскам. Но предпочтительнее, все же, крепить ленту правильно. Лучшее для нее место — на груди в районе сердца. Завязанную ленту крепят поверх одежды: на пиджак, пальто, платье, нагрудный карман рубашки и так далее. Завязать атрибут праздника можно тремя способами.

День Победы в школах

Истории Дня Победы, его традициям и победоносным событиям, которые привели к победе, много внимания уделяют в российских школах накануне 9 мая. Ученики разучивают песни и танцы, устраивают концерты для ветеранов, проживающих в их районе, готовят своими руками для них памятные сувениры и подарки, навещают ветеранов дома.

Учителями проводятся классные часы, посвященные героическим подвигам советских солдат, а ведь многим из них было столько же лет, сколько ученикам старших классов. Парни и девушки попадали на фронт, едва успев окончить школу. На уроках вспоминают молодых героев войны и их подвиги, рассуждают об их беспримерной смелости при защите Родины.

Главная песня в истории Дня Победы

Неотъемлемой частью любого празднования являются концерты. 9 мая концертные мероприятия, конечно, посвящены ветеранам, победителям в ВОВ. Главную песню праздника знают все граждане России: школьники учат слова песни в школе, а на каждое 9 мая она звучит на парадах и концертах. Песня «День Победы» настолько живо передает чувства ветеранов и историю войны, что без нее не обходится ни одно празднование 9 мая.

Текст написал ветеран войны Владимир Харитонов, а музыку — Давид Тухманов. Бессмертный символ, вызывающий слёзы на глазах слушателей, был написан для конкурса на лучшую песню о Победе в честь 30-летия водружения Знамени над Рейхстагом весной 1975 г.

В конкурсе произведение не заняло места, так как жюри отнеслось скептически к композитору, известному как автор эстрадных шлягеров. Песню было запрещено демонстрировать по ТВ и радио. К слову сказать, сегодня никто не вспомнит песни, занявшие призовые места в том конкурсе, а «День Победы» помнят и знают наизусть.

Осенью того же года Лев Лещенко исполнил «не одобренную» песню на концерте ко Дню милиции. Он четко понимал, что идёт на риск, выступая с этим произведением в прямом эфире. Организаторы практически были обмануты в заявленном номере. Но песня, которая очень нравилась Льву Лещенко, произвела фурор. Зал зааплодировал стоя, а ветераны не сдерживали своих слез.

Победный хит услышали во всех уголках огромной страны. С того концерта песня стала любимой народу и начала ассоциироваться с 9 мая и Победой.

История войны Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничные салюты

Ещё одним неотъемлемым атрибутом праздника является салют, и первый из них был проведен, конечно же, 9 мая 1945 г. Это был грандиозный фейерверк — 30 залпов из тысячи зенитных установок на фоне подсвеченного праздничной иллюминацией неба.

История праздничных фейерверков, приуроченных к Дню Победы, началась ещё в годы войны. Традиция отмечать значимые победы Красной армии салютами из артиллерии появилась в 1943 г. Поводом для первого салюта стало освобождение города Белгород и города Орёл от немецкой оккупации.

В этом же году салютам установили категории, уровень которых зависел от масштабов достижений в военных действиях. Салюты 1-й степени запускались в честь особо выдающихся, затем по уменьшению значимости была 2-я и 3-я степень.

Значение праздника 9 мая в истории России

Праздник День Победы — символ сплочённости народа, который смог выстоять в этой войне и победить фашизм. Горечь войны тогда отразилась на каждой семье, на каждом человеке, независимо от возраста. Воспоминания о событиях тех ужасных военных и тяжёлых послевоенных лет не должны уходить из памяти потомков.

К сожалению, в наше время многим школьникам не особо интересно вникать в историю войны, они не придают особого значения празднику День победы, не все знают, кто такие ветераны и зачем нужны военные парады. Многие не понимают, сколько горя, страданий и ужаса им пришлось пережить. И пусть они никогда этого не испытают на собственном опыте, знать историю Дня победы и ценить заслуги наших дедов и прадедов должен каждый.

Остаётся мало времени для того, чтобы воспользоваться уникальной возможностью — поговорить лично о тех событиях с ветеранами ВОВ, чтобы проникнуться историей войны и праздника 9 мая. Ветераны есть практически в каждом городе нашей страны, но с каждым годом их остаётся все меньше и меньше.

Согласно данным переписи населения, на начало 2022 года непосредственно участвовавших в боевых действиях на войне 1941-1945 г. не более 68 тысяч. Навестите их, даже если они вам совершенно не знакомы. Поздравьте их с Днём Великой Победы, ведь они, как никто другой, это заслужили!

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