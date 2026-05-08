День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 18:41

9 Мая: история праздника День Победы и его традиции

Праздник День Победы Праздник День Победы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В истории праздников многих государств особое место занимает 9 Мая — День Победы над нацистской Германией. Этот день знаменует окончание кровопролитной Второй мировой войны, унесшей жизни миллионов людей. Праздник День Победы навсегда вошел в историю и вечно будет напоминать поколениям о победе над фашизмом.

В 2026 году мы будем отмечать 81-ю годовщину праздника. Хоть современная жизнь далека от ценностей и устоев советской эпохи, День Победы был, есть и будет не только в истории, но и в сердцах россиян. Вспомним основные вехи войны, из которых сложилась история праздника 9 Мая, а также о традициях, символах и атрибутах этого дня.

История праздника 9 Мая История праздника 9 Мая Фото: Евгений Халдей

История праздника 9 Мая

Великая Отечественная война длилась четыре года. За это время не вернулись домой более 26 млн советских граждан, и эта печальная статистика не только о погибших воинах, но и о мирных жителях, которые скончались в военные годы на родной земле или были вывезены на другие территории.

Весной 1945 года Германия была окружена войсками СССР и союзниками — странами — участницами антигитлеровской коалиции. К слову сказать, в 1945 году против гитлеровского режима воевали уже 56 стран. 30 апреля, узнав о том, что Красная армия захватила первый этаж Рейхстага, Адольф Гитлер кончает жизнь самоубийством в своем бункере в Берлине. Далее события, вошедшие в историю создания праздника День Победы, развивались стремительно.

Без главнокомандующего немецкой армией антигитлеровская коалиция довольно быстро одержала победу. 4 мая британцы в Люнебургской пустоши заставили немецкие войска сложить оружие. Спустя считаные дни происходит окончательная капитуляция фашистских войск и подписание акта передачи под названием «Акт о военной капитуляции».

Это ключевое событие в истории 9 Мая. Однако не все знают, что некоторые страны отмечают День Победы 8 мая. Причина — в разнице часовых поясов и бумажной волоките. С европейской стороны документы были подготовлены сразу же, но в Москву пришли после полуночи с 8 на 9 число.

О победе над Третьим рейхом советский народ узнал 9 мая 1945 года из радиосообщения Юрия Левитана. Именно ему была оказана честь сообщить о победе советских войск над фашистской Германией. В военные годы именно Левитан доносил до населения сводки Совинформбюро и приказы Иосифа Сталина. Он обладал уникальным тембром голоса, а впоследствии стал символом советского радио, получил звание народного артиста СССР. Его голос, как неотъемлемую часть истории, можно услышать и в наши годы на День Победы в России.

9 мая 1945 года началось и празднование Победы. Люди не устраивали парадов, не было гвоздик и салютов в привычном для нас исполнении. Люди, измучанные войной, просто обнимались с незнакомцами, радовались со слезами на глазах и комом в горле, накрывали столы, пели, танцевали и ждали возвращения домой оставшихся в живых солдат. С этого дня стали формироваться традиции празднования 9 Мая.

День Победы День Победы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атрибуты и традиции в истории праздника День Победы

На 9 Мая люди отдыхали до 1948 года. Потом официальный праздник был упразднен, но это не мешало устраивать праздничные мероприятия в каждом из населенных пунктов государства. Официальный выходной вернули только в 1965 году. Расскажем историю празднований 9 Мая со Дня Победы в 1945 году, а также о том, как принято отмечать праздник сегодня в России.

Военный парад

Традиционная и неотъемлемая часть Дня Победы в истории России — военные парады. Они являются ключевым этапом празднования. Главным парадом страны ежегодно восхищаются и по телевидению в прямой трансляции, и непосредственно на месте события — на Красной площади в столице РФ. Масштабный, заранее отрепетированный, он заставляет трепетать не только россиян, но и иностранных граждан, которые наблюдают за событием в прямом эфире.

В программу включена демонстрация военной мощи, парадное шествие разных подразделений военных сил РФ, учащихся военных учебных заведений, поздравление президента. Задействована военная техника. Гости парада — ветераны ВОВ, представители государства, жители и гости России. Парадные военные шествия устраивают и во многих других городах.

Первый в истории военный парад в честь Дня Победы устроили 24 июня 1945 года. Это торжественное военное мероприятие навсегда вошло в историю нашей страны. В кульминации парада особый сводный батальон бросал нацистские знамена к подножию мавзолея Ленина. Низложение намеренно проводили в перчатках, тем самым подчеркивая отвращение к разбитому врагу.

Следующий парад провели только спустя 20 лет. В 1965 году впервые по Красной площади пронесли Знамя Победы. Следующие парады были проведены в 1985, 1990, 1995 годах. В 1997 году на Красной площади была возведена специальная трибуна (до этого члены правительства во время парадов размещались на Мавзолее), и парад стали проводить ежегодно. В 2008 году приняли решение о возвращении традиции участия в параде военной техники в Москве и других крупных городах в День Победы.

День Победы в России День Победы в России Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

История возложения венков на 9 Мая

Одна из самых узнаваемых традиций Дня Победы — возложение венков к монументам, и у этой традиции тоже есть своя история.

В послевоенные годы строительство мемориалов не считали необходимостью, ведь война еще была свежа в памяти, а ветераны были молодыми. Возведение мемориалов и памятников было требованием времени. После 1965 года росло уже новое поколение, дети о Великой Отечественной войне узнавали из учебников и рассказов дедушек и бабушек.

Тогда по всей территории СССР и стали появляться памятные монументы. Первое в истории возложение венков на Могилу Неизвестного Солдата произошло 9 мая 1967 году, а накануне праздника был зажжен Вечный огонь.

В наши годы традиция торжественного возложения венков к монументам является четко продуманным ритуалом, который утвержден нормативными актами президента России. Этот ритуал можно совершить только по распоряжению Министерства обороны.

Возложение венков представляет собой официальное, строго регламентированное мероприятие. Церемония проводится с участием делегаций из воинских частей, без гражданских лиц. Делегация состоит из лучших военнослужащих различных войск.

Под звуки военного оркестра двое солдат с венком и делегация подходят к памятнику (могиле), возлагают венок, затем следует минута молчания. Военный оркестр замолкает. После исполняется Государственный гимн России. Поистине трепетная, пронизывающая душу традиция.

Гражданские лица возлагают венки и цветы к монументам после официального мероприятия. Каждый год миллионы людей несут цветы к могиле Неизвестного солдата, местам захоронений ветеранов, памятникам и мемориалам, выражая свою благодарность.

9 Мая 9 Мая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гвоздики — символ Дня Победы

Кроме возложения венков к монументам есть традиция дарить цветы ветеранам Великой Отечественной войны. Но почему дарят именно гвоздики? Этот цветок негласно стал символом Победы, а также напоминанием о непобедимой Красной армии и о Красном Знамени. Красные гвоздики символизируют отвагу, а также торжество праведного дела, олицетворяют свободу и верность Отчизне.

Есть и еще один символизм: гвоздики — довольно «живучие» цветы. Возложенные к монументам букеты способны пролежать долгие дни, сохраняя первозданный вид. Это символизирует стойкость и выносливость — именно те качества, которые проявляли военнослужащие в борьбе против фашизма.

Преподносить гвоздики ветеранам — добрая и важная традиция, выражающая дань уважения тем людям, благодаря которым мы живем и растим детей в своей стране.

День Победы в истории России День Победы в истории России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» — общественная акция, зародившаяся в России, направленная на сохранение личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Акция заключается в том, что люди с портретами участников войны организованно идут по улицам города.

Впервые задокументированное и снятое средствами массовой информации шествие, названное «Бессмертный полк», прошло в День Победы 9 мая 2012 года в Томске. Но история неофициального движения берет начало еще в 2007 году в Тюмени.

С каждым годом количество шествующих с портретами победителей стало увеличиваться, а география проведения акции расширяться. Эта всенародная традиция не только напоминает о людях, которые отдали жизнь за Родину, но и объединяет людей в ходе самой акции. Стать частью полка может любой человек, желающий почтить память павших в Великой Отечественной войне. Несмотря на то что традиция довольно молодая, она получила признание во всем мире. В 2026 году в России акция пройдет в режиме онлайн.

История 9 Мая История 9 Мая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгиевская лента

Главный атрибут Дня Победы, имеющий свою историю, — георгиевская лента. Ее отличительная особенность — сочетание двух цветов: оранжевый, символизирующий пламя, и черный, символизирующий дым. Лента вошла в наградную систему СССР как «гвардейская лента» и являлась знаком особого отличия. Она обтягивает колодку почетного ордена Славы, которым награждались особо отличившиеся в службе солдаты.

В наши дни существует традиция, связанная с георгиевской лентой. Волонтеры начинают раздавать ее за несколько дней до праздника. Эти ленты не являются точной копией георгиевской ленты, но ассоциируются с ней. Единственной целью акции является создание символа праздника. Делается это в знак памяти о героизме русских солдат и Великой Победе над фашизмом.

Люди в преддверии 9 Мая крепят черно-оранжевые ленточки к одежде. Лучшее для нее место — на груди в области сердца. Завязанную ленту можно прикрепить на пиджак, пальто, платье, нагрудный карман рубашки и так далее.

День Победы в школах

Истории Дня Победы, его традициям и победоносным событиям, которые привели к победе, много внимания уделяют в российских школах накануне 9 Мая. Ученики разучивают песни и танцы, устраивают концерты для ветеранов, проживающих в их районе, готовят своими руками для них памятные сувениры и подарки, навещают ветеранов дома.

Учителями проводятся классные часы, посвященные героическим подвигам советских солдат, ведь многим из них было столько же лет, сколько ученикам старших классов. Парни и девушки попадали на фронт, едва успев окончить школу. На уроках вспоминают героев войны и их подвиги, рассуждают об их беспримерной смелости при защите Родины.

Главная песня в истории Дня Победы

Неотъемлемой частью любого празднования являются концерты. 9 Мая концертные мероприятия, конечно, посвящены ветеранам, победителям в ВОВ. Главную песню праздника знают все граждане России: школьники учат слова песни в школе, и каждый год 9 Мая она звучит на парадах и концертах. Песня «День Победы» настолько живо передает чувства ветеранов и историю войны, что без нее не обходится ни одно празднование 9 Мая.

Текст написал ветеран войны Владимир Харитонов, а музыку — Давид Тухманов. Бессмертный символ, вызывающий слезы на глазах слушателей, был написан для конкурса на лучшую песню о Победе в честь 30-летия водружения Знамени Победы над Рейхстагом весной 1975 года.

В конкурсе произведение не заняло места, так как жюри отнеслось скептически к композитору, известному как автор эстрадных шлягеров. Песню было запрещено демонстрировать по ТВ и радио. К слову сказать, сегодня никто не вспомнит песни, занявшие призовые места в том конкурсе, а «День Победы» помнят и знают наизусть.

Осенью того же года Лев Лещенко исполнил «неодобренную» песню на концерте ко Дню милиции. Он четко понимал, что идет на риск, выступая с этим произведением в прямом эфире. Организаторы практически были обмануты в заявленном номере. Но песня, которая очень нравилась Льву Лещенко, произвела фурор. Зал аплодировал стоя, а ветераны не сдерживали своих слез.

Победный хит услышали во всех уголках огромной страны. С того концерта песня стала любимой народом и начала ассоциироваться с 9 Мая и Победой.

История войны История войны Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничные салюты

Еще одним неотъемлемым атрибутом праздника является салют, и первый из них был проведен, конечно же, 9 мая 1945 года. Это был грандиозный фейерверк — 30 залпов из тысячи зенитных установок на фоне подсвеченного праздничной иллюминацией неба.

История праздничных фейерверков, приуроченных к Дню Победы, началась еще в годы войны. Традиция отмечать значимые победы Красной армии салютами из артиллерии появилась в 1943 году. Поводом для первого салюта стало освобождение Белгорода и Орла от немецкой оккупации.

В этом же году салютам установили категории, уровень которых зависел от масштабов достижений в военных действиях. Салюты первой степени запускались в честь особо выдающихся, затем по уменьшению значимости была вторая и третья степень.

Значение праздника 9 Мая в истории России

Праздник День Победы — символ сплоченности народа, который смог выстоять в этой войне и победить фашизм. Горечь войны тогда отразилась на каждой семье, на каждом человеке, независимо от возраста. Воспоминания о событиях тех ужасных военных и тяжелых послевоенных лет не должны уходить из памяти потомков.

К сожалению, в наше время многим школьникам не очень интересно вникать в историю войны, они не придают особого значения празднику День Победы, не все знают, кто такие ветераны и зачем нужны военные парады. Многие не понимают, сколько горя, страданий и ужаса пришлось пережить советскому народу. И пусть они никогда этого не испытают этого на собственном опыте, знать историю Дня Победы и ценить заслуги наших дедов и прадедов должен каждый.

Остается мало времени для того, чтобы поговорить лично о тех событиях с ветеранами ВОВ, чтобы проникнуться историей войны и праздника 9 Мая. Ветераны есть практически в каждом городе нашей страны, но с каждым годом их остается все меньше и меньше. Поздравьте их с Днем Великой Победы, ведь они, как никто другой, это заслужили!

Ранее мы рассказали, как работала полевая почта в годы Великой Отечественной войны.

9 Мая
ВОВ
Вторая мировая война
День Победы
Анастасия Железнова
А. Железнова
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.