Список льгот ветеранам ВОВ, труженикам тыла и блокадникам в 2026 году

9 Мая — день, когда мы благодарим тех, кто прошел через огонь войны. Но государство помнит о ветеранах не только в праздники. Круглый год для них действует много разных льгот. В 2026 году эти льготы остались, а некоторые даже стали больше. Расскажем просто и понятно, кому что положено и как это получить.

Категории: ветераны ВОВ, инвалиды войны, участники, жители блокадного Ленинграда

У всех, кто застал войну, разные заслуги. Закон разделяет их на группы, от этого зависит, какая помощь полагается.

Самые главные — ветераны Великой Отечественной войны. Так называют тех, кто воевал с оружием в руках: солдаты, офицеры, партизаны, разведчики, подпольщики. Если человек стал инвалидом из-за ранения или контузии на фронте, его называют инвалидом войны. У них самые большие льготы.

Отдельно идут жители блокадного Ленинграда. В 2026 году упростили правила: теперь статус «Житель блокадного Ленинграда» дают тем, кто пробыл в осажденном городе хотя бы один день в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Раньше требовалось не меньше четырех месяцев. То же самое касается жителей осажденных Севастополя и Сталинграда.

Труженики тыла — это люди, которые в войну работали в тылу не меньше полугода или награждены медалями за свой труд. Еще есть бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей и гетто. Все они тоже имеют право на льготы.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в 2026 году: размеры по категориям

С 1 февраля 2026 года все ежемесячные выплаты увеличили на 5,6%. Инвалиды Великой Отечественной войны получают каждый месяц 8794,41 рубля. Это самая большая выплата. Участники войны (кто воевал, но не стал инвалидом) — 6595,78 рубля. Жители блокадного Ленинграда — 4838,63 рубля. Столько же получают ветераны боевых действий и вдовы погибших участников войны.

Труженики тыла — региональные льготники. В разных областях им платят по-разному. Например, в Ставропольском крае труженики тыла ежемесячно получают 1600,21 рубля.

Кроме того, в апреле, перед Днем Победы, приходит федеральная разовая выплата — 10 тыс. рублей. В Москве суммы еще больше: инвалидам и участникам войны к 9 Мая дают 70 тыс. рублей, труженикам тыла и блокадникам — 40 тыс.

Налоговые льготы: освобождение от имущественного налога

Ветераны и инвалиды войны полностью освобождены от налога на имущество. То есть за одну квартиру, один дом, один гараж и одну хозяйственную постройку (до 50 квадратных метров) платить не надо. Если у человека две квартиры, то за вторую налог придется заплатить.

А вот транспортный налог зависит от региона. Федеральных льгот по нему нет. Чаще ветеранов полностью освобождают от налога за один автомобиль или дают скидку на машину мощностью до 150–200 лошадиных сил. Это лучше уточнять в своей налоговой инспекции или в соцзащите.

Жилищные льготы и льготы на ЖКУ

Самые заметные для пожилого человека льготы — помощь с оплатой жилья и коммунальных услуг. Ветераны и инвалиды войны платят только половину. Государство возвращает 50% стоимости. Это касается содержания жилья, отопления, воды, света и газа. Но есть ограничения: скидку дают в пределах социальных норм площади и нормативов потребления. Если квартира больше нормы, за лишние метры придется платить полностью. Такая же скидка действует и на взносы за капитальный ремонт. А тем, кто живет в доме без центрального отопления, помогают покупать дрова или уголь.

С 1 июля 2026 года изменился порядок расчета. Раньше компенсация за жилье и коммунальные услуги шла одной суммой, теперь их считают отдельно. Это важно для тех, кто получает субсидию на оплату ЖКУ.

Медицинское и санаторно-курортное обеспечение

Здоровье для пожилого человека — главное. Ветераны и инвалиды войны имеют право на бесплатные лекарства по рецепту врача. Также раз в год можно бесплатно съездить в санаторий, если врач даст направление. Дорога до санатория и обратно оплачивается государством. Все три льготы вместе — лекарства, санаторий и проезд — называются набором социальных услуг. В 2026 году его общая стоимость — 1825,25 рубля в месяц. Если человек не хочет получать лекарства или не нуждается в санаторном лечении, он может взять деньгами.

Кроме того, участникам и инвалидам войны могут выделить деньги на ремонт жилья. А еще они имеют преимущество при вступлении в жилищные, гаражные и садоводческие кооперативы.

Как оформить льготы: куда обращаться, документы

Многие льготы сегодня назначаются автоматически. Ветерану не нужно никуда ходить и писать заявления. Социальный фонд сам направляет выплаты. Но есть вопросы, которые все же требуют визита.

Например, если вы хотите вместо бесплатных лекарств получать деньги, надо написать заявление. Или наоборот — отказаться от денег и получать лекарства и путевки. Такое заявление подают до 1 октября. Тогда с января следующего года льготы пойдут по-новому. Подать можно в любом МФЦ («Мои документы»), клиентской службе Социального фонда, через «Госуслуги» или по почте.

Налоговые льготы ветеранам ВОВ тоже часто применяются автоматически: для того чтобы убедиться в их наличии, можно зайти в личный кабинет на сайте ФНС. Если сумма начислена неправильно, обратитесь в ближайшую налоговую инспекцию.

Для оформления большинства льгот понадобятся паспорт, удостоверение ветерана (или другая бумага, подтверждающая статус), СНИЛС и заявление. Сотрудники на месте подскажут, какие еще документы нужны.

Если у вас есть вопросы, звоните в единый контакт-центр Социального фонда: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный, работают круглосуточно.

