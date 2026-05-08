Водрузил флаг над Рейхстагом: кто установил и при чем тут фотография

Для советских солдат, прошедших долгую дорогу от Москвы до Берлина, Рейхстаг стал не просто последним оплотом врага, а олицетворением всей нацистской Германии. Взять его было делом чести, а водрузить над ним алое полотнище стало главной целью для многих.

30 апреля 1945 года: хроника штурма Рейхстага

Жестокое сражение за Рейхстаг началось на рассвете 30 апреля. Огромное здание с толстыми стенами и узкими окнами, приспособленными для стрельбы, держали отборные отряды войск СС. Подступы к нему были залиты водой, а каждый квадратный метр площади простреливался. Однако к середине дня бойцы 674-го стрелкового полка под командованием Алексея Плеходанова первыми ворвались в здание через северную часть западного фасада. Вскоре после этого разведчики Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов подняли самодельный красный стяг на втором этаже. Это был первый флаг, но до вершины и до официального признания было еще далеко.

Весь день и вечер внутри здания не стихали рукопашные схватки. Группы бойцов метр за метром отвоевывали коридоры и залы, зачищая здание от врага. И только в 21 час 50 минут по московскому времени над крышей поверженного Рейхстага взвилось главное Знамя Победы, которому было суждено войти в историю.

Фото: РИА Новости

Егоров, Кантария, Берест: официальная версия и реальные участники

Официальная история гласит: Знамя Победы водрузили разведчики 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии — сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария под руководством лейтенанта Алексея Береста. Это и есть та самая знаменитая троица, известная каждому школьнику.

Но реальность была сложнее. По приказу Военного совета 3-й ударной армии было изготовлено девять специальных штурмовых флагов — по числу дивизий, наступавших на центр Берлина. Флаг № 5, который предстояло водрузить, несла целая группа бойцов, возглавляемая старшим сержантом Иваном Ивановым. Но Иванов получил смертельное ранение в грудь на лестнице Рейхстага, когда до заветной цели оставались считаные метры.

После гибели командира группа разделилась. Сержант Егоров и младший сержант Кантария под прикрытием автоматных очередей однополчан и непосредственным руководством лейтенанта Береста пробились на крышу. Им удалось закрепить полотнище на статуе у главного входа — гигантской бронзовой скульптуре кайзера Вильгельма. Это случилось, когда по берлинскому времени часы показывали 22:40. Так группа Береста завершила задачу, поставленную командиром полка Федором Зинченко.

Важно подчеркнуть, что в те часы над Рейхстагом было поднято более десятка знамен. Солдаты водружали свои штурмовые флаги, флажки и кумачовые полотнища, сшитые из подручных материалов, на окнах, колоннах и стенах. Практически каждая штурмовая группа считала своим долгом водрузить красный стяг. Но Знаменем Победы официально признали флаг № 5, установленный Егоровым и Кантарией.

Фото: Иван Шагин/РИА Новости

Другие бойцы, водружавшие флаги раньше

История сохранила имена многих героев, которые водружали свои знамена еще до знаменитой группы. В 14:25 того же дня, как только бойцы 674-го полка ворвались в здание, лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов установили красный флаг на лестнице главного входа, по сути, первыми.

Из-за шквального огня, который велся по главному входу с верхних этажей, знамя пришлось перенести на фронтон здания. Но сам подвиг Булатова и Кошкарбаева, их отвага навсегда остались в истории, несмотря на то что их знамя не стало официальным символом.

В это же время другие группы водружали свои знамена на крыше и на стенах. Десятки советских воинов шли на смертельный риск, чтобы прикрепить красное полотнище к вражескому оплоту. У каждого из них была своя «точка Победы».

Знаменитая фотография Евгения Халдея: как и когда она была сделана

Знаменитое фото, где над куполом Рейхстага реет красное знамя, знакомо всему миру. Сделал его военный фотокорреспондент Евгений Халдей вовсе не 30 апреля, когда шли бои, и не с Егоровым и Кантарией. Халдей прибыл в Берлин уже 2 мая, когда сражение стихло. Он привез с собой из Москвы три флага, сшитых из простых красных скатертей. Один из них он и установил на крыше Рейхстага вместе с группой бойцов 8-й гвардейской армии.

В кадр попали не разведчики 150-й дивизии, а бойцы Алексей Ковалев, который держит древко, и стоящие рядом Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев. Халдей сделал несколько дублей, выбрал самый удачный и добавил немного дыма на негативе, чтобы придать снимку драматизма. Несмотря на постановочный характер, эта работа мгновенно стала культовой, символизируя капитуляцию нацистской Германии и торжество советского солдата. Она была перепечатана тысячами газет по всему миру.

Фото: Виктор Темин/РИА Новости

Что стало со знаменосцами после войны

Судьбы участников водружения Знамени Победы сложились по-разному. Михаил Егоров и Мелитон Кантария стали Героями Советского Союза. Кантария после войны вернулся в Абхазию, работал в колхозе, заведовал мясным магазином, пользовался уважением односельчан. Михаил Егоров же, уроженец Смоленщины, после войны возглавлял колхоз, но его семья жила очень бедно. В 1975 году, в возрасте 52 лет, он попал в смертельную автомобильную аварию, в которой погиб

Самая несправедливая судьба постигла их непосредственного командира — лейтенанта Алексея Береста. Несмотря на то что именно он руководил последним рывком и прикрывал разведчиков, его представили к званию Героя, но награду заменили на орден Красного Знамени. После войны Алексей Берест жил на Украине, работал директором кинотеатра. Он трагически погиб в 1970 году, спасая ребенка, упавшего под поезд. Только в 2025 году справедливость восторжествовала: лейтенант Берест был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Знамя Победы как символ: как его хранят и показывают сегодня

Оригинал Знамени Победы — тот самый флаг № 5, пробитый пулями и опаленный огнем — сегодня хранится в Центральном музее Вооруженных Сил России в Москве. Он помещен в специальную стеклянную капсулу с климат-контролем, в горизонтальном положении, чтобы сохранить хрупкую ткань.

Лишь несколько раз в истории, в юбилейные годы, знамя выносили на Красную площадь для участия в военных парадах. В повседневной жизни на торжественных мероприятиях используют копии. Оригинал остается на вечном хранении как священная реликвия, немое свидетельство подвига и напоминание о цене, заплаченной за Победу. Его сохранность — дело чести для потомков.

