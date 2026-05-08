Выплаты ветеранам ВОВ, труженикам тыла, блокадникам к 9 Мая в 2026 году

Близится 9 Мая, и в эти предпраздничные дни государство традиционно оказывает дополнительную материальную поддержку тем, кто пережил войну и подарил нам мирное небо.

Кому положена единовременная выплата ко Дню Победы

Большинство выплат, приуроченных к этой дате, делятся на две большие категории: федеральные, которые гарантированы всем, и региональные, которые устанавливаются местными властями. В основе всех расчетов лежит указ президента России «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы».

Федеральная помощь адресована инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Сюда относятся люди, служившие в действующей армии, получившие инвалидность из-за ранений на фронте, а также выполнявшие специальные задания в тылу врага. Важно, что это право распространяется и на ветеранов, которые постоянно живут не только в России. В 2026 году эта ежегодная федеральная выплата ветеранам ВОВ составляет 10 тысяч рублей.

Помимо этого, Социальный фонд России (СФР) также переводит ветеранам и их вдовам ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которая назначается в беззаявительном порядке после выхода на пенсию.

Размеры выплат: ветераны, блокадники, труженики тыла, узники

Размер материальной помощи сильно отличается в зависимости от статуса человека и его места жительства. Федеральную часть в размере 10 тысяч рублей получат все участники войны и приравненные к ним категории. Но это далеко не все.

Многие регионы добавляют к этой сумме свои средства, и тогда итоговая выплата может быть значительно выше. Самые щедрые надбавки можно найти в столице и Московской области. Единовременные региональные суммы там достигают 70 тысяч рублей для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на фронте. Порядка 40 тысяч рублей получают жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также некоторые категории москвичей.

В других регионах суммы более скромные. Например, в Ленинградской области ветераны могут рассчитывать на дополнительные 10 тысяч рублей, а вдовы — на 5 тысяч. В некоторых субъектах Федерации также практикуют выплаты детям войны, то есть гражданам, родившимся до сентября 1945 года. Эти перечисления могут составлять от 5 до 10 тысяч рублей, но их размер зависит исключительно от возможностей местного бюджета.

Вдовы ветеранов ВОВ: имеют ли право на выплату

Разрушительные события войны коснулись не только тех, кто защищал Родину с оружием в руках, но и их семей. Поэтому в вопросах поддержки государство не забывает и о женах, на чьи плечи легли годы лишений и ожиданий. В большинстве регионов вдовы (и вдовцы) погибших или умерших участников и инвалидов войны получают те же самые выплаты, что и труженики тыла или узники концлагерей. Чаще всего им полагается около 40 тысяч рублей к юбилейной дате или 5–10 тысяч в обычный год, но все зависит от региона.

Как получить выплату: куда обращаться, документы, сроки

Главная приятная новость в том, что бюрократическая нагрузка на пожилых людей в 2026 году сведена к минимуму. Все федеральные и большинство региональных выплат происходят в беззаявительном порядке. Вам не нужно никуда ходить, писать заявления и собирать документы.

Социальный фонд России, органы социальной защиты населения и их территориальные подразделения сами формируют списки получателей на основании тех сведений, которые уже есть в их распоряжении. Как правило, средства перечисляются уже с начала апреля. Деньги приходят вместе с пенсией: их можно получить на банковскую карту или через отделение «Почты России». Обычно все выплаты завершаются к самому празднику 9 Мая.

Если по какой-то причине выплата не пришла, а вы уверены в своем праве на нее, не нужно ждать. Лучше самостоятельно напомнить о себе. Для этого можно обратиться в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства, в управление социальной защиты населения или в ближайший многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ). Сотрудники сверят ваши данные с существующими базами и исправят ситуацию.

Другие меры поддержки к 9 Мая

Помимо прямых денежных выплат, во многих городах к празднику готовят и другие формы поддержки. Ветеранам часто вручают подарочные наборы или сертификаты на приобретение продуктов и товаров первой необходимости. Эти меры обычно курируют местные управления соцзащиты.

В преддверии 9 Мая традиционно проходят и торжественные мероприятия: концерты, парады и поздравления на дому. «Волонтеры Победы» и социальные работники посещают ветеранов на дому, чтобы вручить им поздравительные открытки и принести слова благодарности. В любом случае для получения полной и актуальной информации о льготах для участников ВОВ в своем городе лучше всего напрямую обратиться в местный орган социальной защиты населения или в управление Социального фонда России.

