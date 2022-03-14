Что такое НАТО. Страны-участницы. Отношения с Россией

Сегодня в составе НАТО тридцать стран. NEWS.ru рассказывает, когда и зачем был создан союз государств, какие цели преследует, а также об отношениях НАТО с Россией.

НАТО — расшифровка аббревиатуры. Создание, участники

Что такое НАТО? Расшифровка представляет собой аббревиатуру слов North Atlantic Treaty Organization и переводится как Организация Североатлантического договора. Цель этого союза — гарантия свободы и безопасности стран-участников при помощи политических, а также военных инструментов.

Когда и зачем создавалась

Организация была создана в 1949 году со скрытым первичным мотивом — защита от Советского Союза (угроза возникла после советской блокады Западного Берлина). Кроме того, после Второй мировой войны оборонные силы всех стран были в экономическом и моральном упадке, возникала угроза новых территориальных конфликтов. Открытой задачей Альянса было сохранение мира, оказание помощи пострадавшим государствам, развитие сотрудничества.

Вначале блок состоял из Великобритании, Бельгии, Люксембурга, Франции, Нидерландов. К моменту, когда в Вашингтоне в 1949 году подписали Североатлантический договор НATO, союз насчитывал уже 12 независимых государств. Каждому участнику Альянса поручались обязательства по обеспечению безопасности, а также по поддержке других членов союза.

В договоре, которым связаны страны НАТО, 14 статей, регламентирующих обязанности и действия членов. Несмотря на довольно простую расшифровку, НАТО имеет сложный многоуровневый состав.

Все ветви структуры находятся в подчинении генерального секретаря. Генсек НАТО координирует общую работу союза, является главой Североатлантического совета. На этом посту сейчас находится Йенс Столтенберг, экс-премьер-министр Норвегии.

Страны, входящие в состав НАТО

NEWS.ru

Концепция безопасности НАТО

Если говорить о термине «безопасности на базе сотрудничества НАТО», то раньше под этим подразумевалось прокладывание новых путей к миру:

проведение консультаций вместо противостояния;

использование методов убеждения вместо устрашения;

прозрачная, а не секретная деятельность;

предотвращение, а не исправление ситуаций и/или их последствий;

взаимозависимая связь вместо односторонней деятельности.

Со временем позиции США и некоторых других стран начали расходиться. Сейчас международные отношения НАТО подразумевают несколько другое значение термина. Теперь речь идёт о сотрудничестве по направлению коллективной безопасности, об индивидуальной безопасности, об обеспечении и распространении стабильности.

Решение вопросов безопасности происходит на нескольких уровнях:

Уровень индивидуальной безопасности. Задача в соблюдении и защите прав гражданина. Уровень коллективной безопасности общего пространства. Задача в поддержании мира, стабильности. Уровень коллективной обороны. Задача во взаимной защите от внешних агрессоров. Обеспечивается военная защита при угрозе от стран, не являющихся членами НАТО. Уровень обеспечения стабильности на территории других стран при конфликтах, угрожающих общей безопасности НАТО. К политическим и военным средствам подключаются информационные, экономические. Альянс предотвращает нестабильность в окружающем его пространстве.

Концепция безопасности НАТО Florian Gaertner/photothek.de via Global Look Press

Происходит закладывание новой парадигмы: обеспечение безопасности благодаря защите от агрессии заменяется на обеспечение безопасности благодаря сохранению общей стабильности в своём регионе или любом другом регионе Земли. Мощная военная система позволяет реализовывать эту концепцию безопасности.

При этом происходит подмена важного принципа международных отношений — организация вооружённых сил не должна представлять угрозу для соседних государств и быть провоцирующим фактором к ответным шагам. Однако деятельность союза происходит по противоречивому принципу: действия Альянса не являются провоцирующими шагами, а действия других стран представляют угрозу для безопасности НАТО.

Отношения России и НАТО

У взаимоотношений России и НАТО достаточно сложная история. Условно её можно разделить на два периода:

С момента присоединения СССР в 1991 году до приостановления сотрудничества в связи с кризисом, связанным с ситуацией вокруг Украины в 2014 году. После того как в 2014 году к России был присоединён Крым. Организация прекратила действие соглашения о партнёрстве с РФ.

До этого переломного момента Россия вместе с НАТО проводила совместные учения, проводились совместные миротворческие операции. Взаимодействие России и НАТО осуществлялось по различным направлениям.

Сотрудничество в военной сфере:

учения, тренировки;

борьба с терроризмом;

поисковые и спасательные операции на море;

противоракетная оборона;

Военно-морской флот;

тыловое обеспечение.

НАТО Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Невоенное сотрудничество:

в научной сфере;

экологическая безопасность;

гражданское чрезвычайное планирование;

управление использованием воздушного пространства.

Однако Владимир Путин всегда настороженно относился к антироссийским действиям НАТО. Речь о размещении военных баз в Европе, о проведении военных учений рядом с российскими границами, а также о расширении Альянса в восточном направлении.

Очевидно, что сейчас наступил второй переломный момент, который связан с военной операцией России на Украине. Согласно докладу Сергея Шойгу на Совете безопасности 11 марта 2022 года, Альянс концентрирует свои войска у западных границ РФ, несмотря на заявления НАТО о ненападении на Россию. После изучения отдельного доклада по этой ситуации Путин будет принимать соответствующие решения.

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