Что такое НАТО. Страны-участницы. Отношения с Россией

Сегодня в составе НАТО тридцать стран. NEWS.ru рассказывает, когда и зачем был создан союз государств, какие цели преследует, а также об отношениях НАТО с Россией.
НАТО — расшифровка аббревиатуры. Создание, участники
Что такое НАТО? Расшифровка представляет собой аббревиатуру слов North Atlantic Treaty Organization и переводится как Организация Североатлантического договора. Цель этого союза — гарантия свободы и безопасности стран-участников при помощи политических, а также военных инструментов.
Когда и зачем создавалась
Организация была создана в 1949 году со скрытым первичным мотивом — защита от Советского Союза (угроза возникла после советской блокады Западного Берлина). Кроме того, после Второй мировой войны оборонные силы всех стран были в экономическом и моральном упадке, возникала угроза новых территориальных конфликтов. Открытой задачей Альянса было сохранение мира, оказание помощи пострадавшим государствам, развитие сотрудничества.
Вначале блок состоял из Великобритании, Бельгии, Люксембурга, Франции, Нидерландов. К моменту, когда в Вашингтоне в 1949 году подписали Североатлантический договор НATO, союз насчитывал уже 12 независимых государств. Каждому участнику Альянса поручались обязательства по обеспечению безопасности, а также по поддержке других членов союза.
В договоре, которым связаны страны НАТО, 14 статей, регламентирующих обязанности и действия членов. Несмотря на довольно простую расшифровку, НАТО имеет сложный многоуровневый состав.
Все ветви структуры находятся в подчинении генерального секретаря. Генсек НАТО координирует общую работу союза, является главой Североатлантического совета. На этом посту сейчас находится Йенс Столтенберг, экс-премьер-министр Норвегии.
Страны, входящие в состав НАТО
Концепция безопасности НАТО
Если говорить о термине «безопасности на базе сотрудничества НАТО», то раньше под этим подразумевалось прокладывание новых путей к миру:
- проведение консультаций вместо противостояния;
- использование методов убеждения вместо устрашения;
- прозрачная, а не секретная деятельность;
- предотвращение, а не исправление ситуаций и/или их последствий;
- взаимозависимая связь вместо односторонней деятельности.
Со временем позиции США и некоторых других стран начали расходиться. Сейчас международные отношения НАТО подразумевают несколько другое значение термина. Теперь речь идёт о сотрудничестве по направлению коллективной безопасности, об индивидуальной безопасности, об обеспечении и распространении стабильности.
Решение вопросов безопасности происходит на нескольких уровнях:
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Уровень индивидуальной безопасности. Задача в соблюдении и защите прав гражданина.
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Уровень коллективной безопасности общего пространства. Задача в поддержании мира, стабильности.
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Уровень коллективной обороны. Задача во взаимной защите от внешних агрессоров. Обеспечивается военная защита при угрозе от стран, не являющихся членами НАТО.
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Уровень обеспечения стабильности на территории других стран при конфликтах, угрожающих общей безопасности НАТО. К политическим и военным средствам подключаются информационные, экономические. Альянс предотвращает нестабильность в окружающем его пространстве.
Происходит закладывание новой парадигмы: обеспечение безопасности благодаря защите от агрессии заменяется на обеспечение безопасности благодаря сохранению общей стабильности в своём регионе или любом другом регионе Земли. Мощная военная система позволяет реализовывать эту концепцию безопасности.
При этом происходит подмена важного принципа международных отношений — организация вооружённых сил не должна представлять угрозу для соседних государств и быть провоцирующим фактором к ответным шагам. Однако деятельность союза происходит по противоречивому принципу: действия Альянса не являются провоцирующими шагами, а действия других стран представляют угрозу для безопасности НАТО.
Отношения России и НАТО
У взаимоотношений России и НАТО достаточно сложная история. Условно её можно разделить на два периода:
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С момента присоединения СССР в 1991 году до приостановления сотрудничества в связи с кризисом, связанным с ситуацией вокруг Украины в 2014 году.
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После того как в 2014 году к России был присоединён Крым. Организация прекратила действие соглашения о партнёрстве с РФ.
До этого переломного момента Россия вместе с НАТО проводила совместные учения, проводились совместные миротворческие операции. Взаимодействие России и НАТО осуществлялось по различным направлениям.
Сотрудничество в военной сфере:
- учения, тренировки;
- борьба с терроризмом;
- поисковые и спасательные операции на море;
- противоракетная оборона;
- Военно-морской флот;
- тыловое обеспечение.
Невоенное сотрудничество:
- в научной сфере;
- экологическая безопасность;
- гражданское чрезвычайное планирование;
- управление использованием воздушного пространства.
Однако Владимир Путин всегда настороженно относился к антироссийским действиям НАТО. Речь о размещении военных баз в Европе, о проведении военных учений рядом с российскими границами, а также о расширении Альянса в восточном направлении.
Очевидно, что сейчас наступил второй переломный момент, который связан с военной операцией России на Украине. Согласно докладу Сергея Шойгу на Совете безопасности 11 марта 2022 года, Альянс концентрирует свои войска у западных границ РФ, несмотря на заявления НАТО о ненападении на Россию. После изучения отдельного доклада по этой ситуации Путин будет принимать соответствующие решения.
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