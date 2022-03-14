Врач рассказала, какие продукты включить в постное меню

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала соблюдающим пост гражданам включить в рацион пищу, содержащую белок, витамин A, цинк, селен и жир. По её словам, такие продукты помогут восполнить необходимый запас питательных элементов, пишет «Москва 24».

Диетолог отметила, что во время Великого поста особенно важно употреблять в пищу разнообразные продукты. Несмотря на то что во время религиозного мероприятия нельзя есть мяса, белок организму необходим для нормального функционирования. В частности, мясо можно заменить фасолью, горохом, чечевицей и другими бобовыми.

В подсолнечном масле много витамина E, но жир в основном представлен омегой-6. Когда он идёт в сочетании с омегой-3, становится полезным. Если будет недостаток омеги-3, тогда омега-6 может вызывать воспаление, — предупредила медик.

Эксперт советует обязательно добавить в свой рацион льняное семя и льняное масло. В дни, когда можно есть рыбу (в Великий пост их два), Соломатина рекомендует отдать предпочтение селедке или скумбрии. Кроме того, следует употреблять в пищу бразильский орех, богатый селеном, а также жёлто-оранжевые овощи, в которых содержится витамин А.

Ранее диетолог Ева Шишова заявила, что картофельные чипсы можно заменить яблочными или чипсами нори. По её мнению, россияне любят картофельные чипсы из-за усилителей вкуса и большого количества соли. Диетолог подчеркнула, что продукты с такими ингредиентами лучше вообще исключить из рациона, так как они наносят вред организму.