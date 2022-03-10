Диетолог назвала полезную альтернативу картофельным чипсам

Картофельные чипсы можно заменить яблочными или чипсами нори, считает диетолог Ева Шишова. По её словам, такие аналоги гораздо полезнее картофельных чипсов, пишет Lenta.ru.

Они тоже очень вкусные и полезные. Если мы говорим о солёных именно чипсах, то сейчас есть разнообразный выбор хлебцев и снеков с разными вкусами, — пояснила Шишова.

По её мнению, россияне любят картофельные чипсы из-за усилителей вкуса и большого количества соли. Диетолог подчеркнула, что продукты с такими ингредиентами лучше вообще исключить из рациона, так как они наносят вред организму.

Шишова порекомендовала россиянам попробовать чипсы нори: они достаточно вкусные и гораздо более полезные, во многом благодаря содержанию йода.

Они есть разные, есть натуральные, а есть со вкусами, острые, например. В последних, конечно, много соли. Каждый день такие есть я не порекомендую. Но они куда полезнее, чем картофельные чипсы. Дети их очень любят, — резюмировала Шишова.

Ранее стало известно, что употребление в пищу картофеля фри чаще двух раз в неделю в два раза увеличивает риск преждевременной смерти. Всё дело в том, что это блюдо готовят во фритюре с добавлением большого количества масла. Приготовленные другим способом блюда из картофеля не несут такого вреда.