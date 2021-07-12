Россиянам рассказали о вреде картофеля фри

Поедание картофеля фри чаще двух раз в неделю в два раза увеличивает риск преждевременной смерти. Всё дело в том, что это блюдо готовят во фритюре с добавлением большого количества масла. Авторы исследования уверяют, что приготовленные другим способом блюда из картофеля не несут такого вреда, пишет Live 24.

Жирный картофель медленно усваивается организмом и переваривается. Такая пища создает нагрузку на печень, кишечник и желудок, ввиду чего могут появиться такие симптомы, как диарея, тошнота, рвота, боли в животе. Также со временем могут развиться гастрит, язва, холецистит и другие, — сообщает издание.

Помимо этого, картофель фри содержит в себе большое количество трансжиров, что увеличивает риск возникновения болезней сердца и сосудов. По имеющимся данным, у людей с повышенным содержанием трансжиров в организме на 75% возрастает риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера. Более того, картофель фри содержит в себе достаточно большое количество калорий, поэтому злоупотребление этим блюдом может стать причиной появления лишнего веса или даже спровоцировать развитие ожирения.

Ранее диетолог Маргарита Макуха назвала три опаснейших блюда, которые россияне очень любят. По словам специалиста, таковыми являются бургеры, чипсы и картошка фри. Все эти три блюда содержат в себе опасные вещества, которые при длительном воздействии на организм могут нанести непоправимый вред здоровью.