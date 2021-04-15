Диетолог назвала три опаснейших любимых блюда россиян

https://static.news.ru/photo/7847487e-9e02-11eb-a3f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Маргарита Макуха назвала три опаснейших блюда, которые россияне очень любят. Тем не менее питаться ими лишний раз не стоит.

По словам специалиста, таковыми являются бургеры, чипсы и картошка фри. Все эти три блюда содержат в себе опасные вещества, которые при длительном воздействии на организм могут нанести непоправимый вред здоровью. В частности, бургеры, состоящие из жареной котлеты и некоторых соусов, являются источником трансжиров. В них также много соли, а ценность насыщения ничтожно мала, передаёт Lenta.ru.

Этих же веществ много в картофеле фри и чипсах. Дело в том, что картофель для приготовления фри хранится в неестественных условиях, из-за чего лишается полезных свойств. Булочки для бургеров производятся из муки зерна, лишённого оболочки и, следовательно, полезных веществ.

Кроме того, для длительного хранения используются консерванты и добавки, которые также негативно влияют на здоровье. Так, глутамат натрия может привести к серьёзным головным болям, ухудшению зрения и утомляемости.

Злоупотребление продуктами, в которых содержатся трансжиры, чревато развитием таких заболеваний и патологий, как атеросклероз, онкологические заболевания, лишний вес, снижение иммунитета, — рассказала Макуха.

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