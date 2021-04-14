Диетолог объяснила, почему вредно отказываться от мяса

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Полностью отказываться от мяса вредно, поскольку в мясных продуктах содержатся коллаген и витамины группы B. Об этом заявила врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова.

Она напомнила, что этот белок в больших количествах содержится в баранине и говядине, в меньших количествах он есть в свинине, рыбе и птице и наименьшее количество этого белка содержится в молочных продуктах и яйцах. Без коллагена быстрее стареет кожа, при этом диетолог подчеркнула, что использование любых кремов не позволит решить эту проблему.

Врач напомнила о важности для организма витаминов группы B. В беседе с журналистами телеканала «Звезда» она рассказала , что B12 помогает поддерживать необходимый уровень красных клеток крови и эритроцитов. Если человек отказывается от мясных продуктов, то может восполнить их уровень только в аптеке «за деньги».

Белоусова уверена, что жить без мяса и при этом правильно питаться в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах намного сложнее, чем, например, в Индии, где большое обилие фруктов.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как правильно провести детокс организма дома. По его словам, нужно выпивать два литра воды в день, употреблять достаточное количество животного белка и омега-3-кислот, а также включать в пищу плоды, растений, ягод и следить за богатством рациона.