Главный диетолог Минздрава рассказал, как провести детокс организма дома

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Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян сообщил, что процесс детоксикации от ненужных человеку компонентов пищи в организме происходит постоянно, однако в условиях неблагоприятной экологии ему стоит уделять особое внимание. В эксклюзивном интервью NEWS.ru специалист дал советы по правильному питанию, которое поможет вывести из организма вредные вещества.

Первое: должно быть обеспечено полноценное, оптимальное питание. Как? Соблюдать питьевой режим — два литра воды в день. При таком питьевом режиме вредные вещества выводятся из нашего организма. Это элемент процесса детоксикации, — рассказал NEWS.ru Тутельян.

Врач подчеркнул, что для полноценного функционирования человеческий организм нуждается в постоянной подпитке.

Это весь комплекс витаминов и целого ряда микроэлементов, минералов, которые входят в состав ферментов и борются с активными радикалами. Также есть ферменты антиоксидантной защиты, например селен и содержащиеся в плодах ягод биологические соединения. Они ответственны за экспрессию, работу генов, синтезирующих работу ферментов, отвечающих за антиоксидантную защиту, — уточнил Тутельян.

По его словам, если употреблять достаточное количество животного белка и омега-3-кислот, включать в пищу плоды растений, ягод, следить за богатством рациона, то организм сам будет постоянно очищаться и «всё будет отлично».

Как писал NEWS.ru, употребление воды без физических нагрузок и правильного питания не поможет в снижении лишнего веса. Об этом предупредила диетолог Светлана Титова. Сама по себе вода очень важна для организма. Однако важно правильно наладить питьевой режим, пояснила она. Диетолог уточнила, что вода должна быть не кипячёная, а просто подогретая. Очень холодную или горячую воду пить не рекомендуется. Дело в том, что в воде есть полезные элементы, которые запускают работу желудочно-кишечного тракта, но при термической обработке жидкости часть этих полезных бактерий убивается.

Кроме того, по словам Титовой, воду обязательно следует пить утром — это необходимо сделать до приёма пищи, сразу же после подъёма. Такая жидкость распределяет все полезные вещества, витамины, кислород по организму.