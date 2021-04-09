Диетолог рассказала, какая вода полезнее для организма

https://static.news.ru/photo/c9188770-99f4-11eb-8c1e-96000091f725_660.jpg Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/Global Look Press

Употребление воды без физических нагрузок и правильного питания не поможет в снижении лишнего веса. Об этом предупредила диетолог Светлана Титова.

Сама по себе вода очень важна для организма. Однако важно правильно наладить питьевой режим, пояснила она.

Если гамбургеры запивать тёплой водой или горячей водой, калории никуда не денутся. Так они не сжигаются. Это физические нагрузки, нормальное питание — тогда калории сожгутся, — цитирует Титову сайт телеканала «Звезда».

Диетолог уточнила, что вода должна быть не кипячёная, а просто подогретая. Очень холодную или горячую воду пить не рекомендуется. Дело в том, что в воде есть полезные элементы, которые запускают работу желудочно-кишечного тракта, но при термической обработке жидкости часть этих полезных бактерий убивается.

Кроме того, по словам Титовой, воду обязательно следует пить утром — это необходимо сделать до приёма пищи, сразу же после подъёма. Такая жидкость распределяет все полезные вещества, витамины, кислород по организму.

Если человек пьёт достаточно воды, то у нас в организме получается такой проточный ручеёк. Если не пьёт, то каждая клеточка — как застойное болото гнилое. Отсюда все вытекающие последствия, в том числе лишний вес и ожирение, — объяснила Титова.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог и нутрициолог Зинаида Руденко развеяла миф о том, что вода с лимоном способствует похудению.