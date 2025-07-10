Рецепт для худеющих без мучений! Легкий салат с пекинкой «Бережем талию»

Лёгкий салат с тунцом — вкусно и минус 2 см в талии! Этот салат стал моим спасителем, когда хочется чего-то сытного, но при этом лёгкого. Готовится за 10 минут, насыщает надолго, а главное — действительно помогает сохранять фигуру! Сочетание белка и свежих овощей — идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина.

Начнём с основы — рвём руками половину кочана салата айсберг. Именно рвём, а не режем — так вкуснее! Яйца (две-три штуки) варим вкрутую, остужаем и нарезаем кубиками. Открываем банку тунца в собственном соку (без масла!), сливаем жидкость и разминаем вилкой. Маленькую баночку кукурузы (около 150 г) откидываем на дуршлаг.

Теперь самое интересное — заправка! Смешиваем 2 ст. л. нежирной сметаны или натурального йогурта с ½ ч. л. горчицы и ½ ч. л. мёда. Получается идеальный баланс — немного остроты, чуть-чуть сладости, и всё это без лишних калорий. Солим и перчим по вкусу, но помните — тунец уже содержит соль.

Собираем салат: в большой миске соединяем салат айсберг, яйца, кукурузу и тунца. Поливаем заправкой и аккуратно перемешиваем. Важно не переусердствовать, чтобы салат остался воздушным и хрустящим.

Секрет подачи — посыпать сверху немного рубленой зелени (петрушка или укроп) и добавить пару капель лимонного сока для свежести. Этот салат хорош сразу после приготовления, но, если оставить его в холодильнике на 20–30 минут, вкусы лучше соединятся.

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