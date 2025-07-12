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12 июля 2025 в 10:46

Худеем с этими вкуснейшими печеньками: всего 2 ингредиента — и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти печенья — настоящее спасение для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого. Всего два основных ингредиента, минимум времени — и вы получаете хрустящие, ароматные печенья без сахара, муки и лишних калорий.

Ингредиенты:

  • спелый банан — 1 шт.;
  • овсяные хлопья — 1 стакан;
  • корица — по вкусу (по желанию).

Приготовление:

  1. Разомните банан вилкой до состояния пюре.
  2. Добавьте овсяные хлопья и корицу, тщательно перемешайте.
  3. Сформируйте небольшие печенья, выложите на противень с пергаментом.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
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печенье
бананы
диеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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