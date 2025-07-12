Худеем с этими вкуснейшими печеньками: всего 2 ингредиента — и готово

Эти печенья — настоящее спасение для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого. Всего два основных ингредиента, минимум времени — и вы получаете хрустящие, ароматные печенья без сахара, муки и лишних калорий.
Ингредиенты:
- спелый банан — 1 шт.;
- овсяные хлопья — 1 стакан;
- корица — по вкусу (по желанию).
Приготовление:
- Разомните банан вилкой до состояния пюре.
- Добавьте овсяные хлопья и корицу, тщательно перемешайте.
- Сформируйте небольшие печенья, выложите на противень с пергаментом.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.
Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.