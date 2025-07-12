Худеем с этими вкуснейшими печеньками: всего 2 ингредиента — и готово

Худеем с этими вкуснейшими печеньками: всего 2 ингредиента — и готово

Эти печенья — настоящее спасение для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого. Всего два основных ингредиента, минимум времени — и вы получаете хрустящие, ароматные печенья без сахара, муки и лишних калорий.

Ингредиенты:

спелый банан — 1 шт.;

овсяные хлопья — 1 стакан;

корица — по вкусу (по желанию).

Приготовление:

Разомните банан вилкой до состояния пюре. Добавьте овсяные хлопья и корицу, тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие печенья, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

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