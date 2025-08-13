Шоколадно-вишнёвые трайфлы в стаканчиках! Вкуснейший десерт! Эти элегантные трайфлы сочетают воздушный шоколадный бисквит, кисло-сладкую вишнёвую начинку и шелковистый творожный крем. Идеальный вариант для тех, кто ценит баланс вкусов и красивую подачу.

Бисквитная крошка

Яйцо категории СО — 1 шт.

Сахар — 50 г

Мука — 35 г

Какао-порошок — 9 г

Сливочное масло — 20 г

Молоко — 40 мл

Разрыхлитель — 1 г

Начинка

Вишнёвое пюре — 220 г

Сахар — 50 г

Кукурузный крахмал — 7 г

Крем

Творожный сыр — 350 г

Сливки 33% — 90 мл

Сахарная пудра — 40 г

Молочный шоколад — 70 г

Приготовление

Бисквит. Взбейте яйцо с сахаром до светлой пены (5 минут). Добавьте просеянные сухие ингредиенты, молоко и растопленное масло. Выпекайте в форме 15×15 см при 170 °C 15–20 минут. Остудите и измельчите в крошку. Начинка. Смешайте пюре с сахаром, доведите до кипения. Введите крахмал, разведённый водой, и варите 2–3 минуты до загустения. Охладите. Крем. Взбейте сливки с сыром и пудрой. Растопите шоколад и аккуратно вмешайте в крем.

