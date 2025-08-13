Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:00

Шоколадно-вишнёвые трайфлы в стаканчиках! Вкуснейший десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадно-вишнёвые трайфлы в стаканчиках! Вкуснейший десерт! Эти элегантные трайфлы сочетают воздушный шоколадный бисквит, кисло-сладкую вишнёвую начинку и шелковистый творожный крем. Идеальный вариант для тех, кто ценит баланс вкусов и красивую подачу.

Бисквитная крошка

  • Яйцо категории СО — 1 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Мука — 35 г
  • Какао-порошок — 9 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Молоко — 40 мл
  • Разрыхлитель — 1 г

Начинка

  • Вишнёвое пюре — 220 г
  • Сахар — 50 г
  • Кукурузный крахмал — 7 г

Крем

  • Творожный сыр — 350 г
  • Сливки 33% — 90 мл
  • Сахарная пудра — 40 г
  • Молочный шоколад — 70 г

Приготовление

  1. Бисквит. Взбейте яйцо с сахаром до светлой пены (5 минут). Добавьте просеянные сухие ингредиенты, молоко и растопленное масло. Выпекайте в форме 15×15 см при 170 °C 15–20 минут. Остудите и измельчите в крошку.
  2. Начинка. Смешайте пюре с сахаром, доведите до кипения. Введите крахмал, разведённый водой, и варите 2–3 минуты до загустения. Охладите.
  3. Крем. Взбейте сливки с сыром и пудрой. Растопите шоколад и аккуратно вмешайте в крем.

Ранее мы готовили творожно-яблочные коржики. Нежный десерт без вреда для фигуры!

десерты
бисквит
простой рецепт
сладости
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы страны, пославшие наемников–террористов на границу России
Вучич больше не хочет быть президентом Сербии
Обиженный Киев занимается «демонтажом» венгерского правительства
«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
«Нафтогазу» выделят рекордный кредит для покупки топлива на зиму
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Экс-игрок «Спартака» призвал клуб выработать систему на примере «Барселоны»
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.