Шоколадно-вишнёвые трайфлы в стаканчиках! Вкуснейший десерт! Эти элегантные трайфлы сочетают воздушный шоколадный бисквит, кисло-сладкую вишнёвую начинку и шелковистый творожный крем. Идеальный вариант для тех, кто ценит баланс вкусов и красивую подачу.
Бисквитная крошка
- Яйцо категории СО — 1 шт.
- Сахар — 50 г
- Мука — 35 г
- Какао-порошок — 9 г
- Сливочное масло — 20 г
- Молоко — 40 мл
- Разрыхлитель — 1 г
Начинка
- Вишнёвое пюре — 220 г
- Сахар — 50 г
- Кукурузный крахмал — 7 г
Крем
- Творожный сыр — 350 г
- Сливки 33% — 90 мл
- Сахарная пудра — 40 г
- Молочный шоколад — 70 г
Приготовление
- Бисквит. Взбейте яйцо с сахаром до светлой пены (5 минут). Добавьте просеянные сухие ингредиенты, молоко и растопленное масло. Выпекайте в форме 15×15 см при 170 °C 15–20 минут. Остудите и измельчите в крошку.
- Начинка. Смешайте пюре с сахаром, доведите до кипения. Введите крахмал, разведённый водой, и варите 2–3 минуты до загустения. Охладите.
- Крем. Взбейте сливки с сыром и пудрой. Растопите шоколад и аккуратно вмешайте в крем.
