Творожные трубочки — нежное печенье за 30 минут! Невероятно вкусно и просто

Творожные трубочки — нежное печенье за 30 минут! Невероятно вкусно и просто

Творожные трубочки — нежное печенье за 30 минут! Это хрустящее печенье с творожной основой и карамельной начинкой станет любимым лакомством к чаю. Готовится просто, а результат впечатляет — золотистые трубочки с нежной текстурой и восхитительным ароматом!

Ингредиенты

Творог — 220 г (лучше 9%)

Сливочное масло — 100 г (размягчённое)

Мука — 160 г (+ немного для подпыла)

Сахар — 50 г (в тесто) + 3-4 ст. л. (для начинки)

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

В миске разомните вилкой творог с мягким маслом, добавьте сахар. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое, немного липкое тесто — если нужно, добавьте ещё немного муки. Разделите тесто на 14–16 частей. Каждую раскатайте в овал толщиной 2–3 мм. Посыпайте сахаром, слегка пройдитесь скалкой, чтобы кристаллы вдавились. Плотно сверните рулетиком, аккуратно прижимая края. Выложите трубочки на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 18–22 минуты до золотистого цвета. Дайте немного остыть — внутри образуется хрустящая карамельная прослойка!

Ранее мы готовили творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак.