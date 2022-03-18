Какие праздники отмечают в апреле в России

Отдыхать приятно в любом месяце. В апреле праздники можно выбрать на свой вкус. Есть для детей и для взрослых, государственные и международные, а также для верующих людей. Подробно расскажем, какие праздники в апреле нас ожидают.

Самые интересные праздники в апреле

Всего в этом месяце более 40 праздничных дат. Узнаем, какие праздники в апреле в России отмечают чаще всего.

Какие праздники в апреле отмечают в России

1 апреля отмечают День смеха. Это один из самых популярных и любимых народных праздников. Считается хорошим тоном подшутить над коллегами на работе, одноклассниками в школе. Но как бы вас ни разыграли в этот день, обижаться не принято.

7 апреля отмечают Всемирный день здоровья. Основная причина сокращения продолжительности жизни — плохое отношение к своему телу. Люди не обращают внимания на то, что они едят, мало занимаются спортом, много работают. Всё это приводит к быстрому изнашиванию организма. Для того чтобы подчеркнуть важность здорового образа жизни, в 1950 году в ВОЗ был принят данный праздник. В этот день в больницах читают лекции, проводят семинары и бесплатные медосмотры.

Праздники в апреле Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный праздник, отмечаемый 12 апреля, День космонавтики. Его отмечают не только у нас, но и во всём мире. Но для россиян он имеет особое значение. Впервые в космос на корабле-спутнике «Восток» полетел гражданин нашей страны. До этого были долгие годы подготовки, когда отправляли домашних животных и макет человека.

Сергей Королёв неустанно работал над моделью корабля, безопасного и надёжного для людей. В 1961 году Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур. В течение 1 часа и 48 минут он облетел вокруг нашей планеты. Закончилось это путешествие по плану: возле посёлка Смеловка в Саратовской области.

Полёт Гагарина имел огромное значение для науки. Стали активно развиваться космические технологии. Через год после события этот день стали отмечать в нашей стране как праздник. А с 2011 года он стал международным.

По всей стране в этот день проходят различные мероприятия для детей и взрослых. В Московском планетарии и в космических музеях проводят экскурсии. Во всех регионах открывают тематические выставки и научные конференции.

Праздничные дни в апреле Александр Демьянчук/ТАСС

24 апреля в этом году — великий праздник для всех верующих людей. Этого события ждут целый год, оно несёт радость и веру в вечную жизнь. В этот день воскрес Иисус Христос, пострадавший за грехи всех людей. Пасха подразумевает строгие правила. Встречают праздник вначале в церкви и только потом в кругу семьи. До этого момента семь недель нужно соблюдать Великий пост. Нельзя есть продукты животного происхождения.

В какие дни в апреле праздники для детей

1 апреля отмечают Международный день птиц. Это важное экологическое событие. В связи с расширением городов, ухудшением чистоты воды и почвы всё больше видов находятся на грани вымирания, поэтому важно помнить о защите пернатых. Хотя это праздник в том числе и для взрослых, отмечают его чаще в детских садах и школах. Можно встретить его всей семьёй, повесить новые кормушки и скворечники.

Какие праздники в апреле ещё подойдут, чтобы провести время с пользой? 2 апреля — Международный день детской книги. Дату выбрали неслучайно. В этот день родился известный датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. Обычно к этому событию в библиотеках готовят мероприятия для детей. Можно поучаствовать в викторинах и конкурсах или посмотреть спектакль.

8 числа отмечают День российской анимации. Сложно найти ребёнка, которому не нравятся мультики. Да и взрослые с удовольствием посмотрят приключения добрых героев, которые помнят ещё с детства. На вопрос, какой праздник в апреле в России самый подходящий для семейного отдыха перед телевизором, можно смело ответить — День российской анимации.

Если дети захотят повеселиться, вспомните о Международном дне цирка. Его отмечают в третью субботу месяца. Праздник в апреле 2022 года выпадает на 16-е число.

Ввели его 14 лет назад в Европе. Через два года он приобрёл международный статус. Как провести? Сходите в цирк или устройте его сами. Найдите дома яркую клоунскую одежду, мячики для жонглёров и кота, который хочет стать звездой. Приятных и весёлых вам праздников!

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