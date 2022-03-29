В мире возросло число смертей от COVID-19

С 21 по 27 марта общее количество случаев заражения COVID-19 в мире снизилось, а число смертей возросло. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

За неделю с 21 по 27 марта 2022 года количество новых случаев заражения уменьшилось <...> на 14% по сравнению с предыдущей неделей. С другой стороны, за тот же самый период число новых летальных случаев за неделю увеличилось на 43%, — говорится в обзоре, опубликованном на сайте организации.

По мнению экспертов, такие показатели скорее всего связаны с изменением определения смертей от COVID-19 в Чили и США. Также свою роль играют так называемые «ретроспективные корректировки» в Индии и Юго-Восточной Азии.

По данным обзора, на минувшей неделе было выявлено более 10 миллионов новых случаев заболевания в мире и более 45 тысяч смертей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что принципиально новых штаммов COVID-19, которые были бы поводом для тревоги, на сегодняшний день в мире нет. Она отметила, что на территории РФ на постоянной основе ведётся мониторинг изменчивости коронавируса, кроме того, специалисты следят и за зарубежной информацией.

В то же время, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что ещё слишком рано, чтобы говорить о завершении пандемии коронавируса. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна.

В свою очередь, вирусолог Пётр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире продлится ещё около полутора лет. Эксперт отметил, что в этих условиях важно сохранить ревакцинацию для пожилых людей. При этом он признал, что ограничительные меры малоэффективны в данной ситуации.